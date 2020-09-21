Пес в 3 часа ночи видит нечто в доме и другие аномальные случаи с домашними животными

21.09.2020, 9:34, Разное

На протяжении веков люди рассказывали такие истории. Далее несколько свежих современных случаев, описанных пользователями Интернета.

3 часа ночи

Первая история была рассказана пользователем сайта Reddit с ником "OldRockingChair". По его словам, их семейная собака в основном жила за пределами дома, на дворе, но когда похолодало, они разрешили ей ночевать в доме.

Собаку держали на первом этаже дома, но она почему-то вела себя очень беспокойно и все время норовила подняться наверх и забежать в их спальню. Сначала они привязывали ее, но потом все-таки разрешили собаке спать в их спальне. И именно тогда произошли эти странные события:

"По ночам, когда мы оставляли его внизу, он будил нас своим скулежом. Мы думали, что ему просто не нравится, что его привязывают на веревку, и что он хочет быть с нами. Поэтому я наконец разрешил ему приходить в нашу спальню и снял с него поводок и даже ошейник.

Но тут началось следующее. Каждую ночь наш пес просыпается в 3 часа и ходит по комнатам дома, тщательно осматривая их. Не раньше 3 часов ночи и никогда позже. Дверь нашей спальни всегда открыта, поэтому он может спокойно входить и выходить.

Если в 3 часа ночи он спит на кровати, то начинает будить нас, чтобы мы помогли ему спуститься на пол. Дело в том, что будучи щенком наш пес неудачно упал с кровати и с тех пор он боится это делать.

В 3 часа ночи он просыпается ровно, как по будильнику. Если он на нашей кровати, мы помогает ему слезть на пол, и потом он начинает гулять по комнатам. Осмотрев все комнаты, он ложится на пол в дверях комнаты моих родителей и засыпает там.

Это происходит каждую ночь с тех пор, как мы это заметили. Началось все это в начале сентября. Я не знаю, что происходит в нашем доме в 3 часа ночи, но иногда мы "ловим его с поличным" во время осмотров других комнат и видим как он стоит в коридоре и долго смотрит на пустой дверной проем той или иной комнаты.

Он может обернуться, посмотрев на того человека, который за ним наблюдает, но потом снова поворачивается и смотрит в этот пустой дверной проем".

Что-то на стене

Следующая история была рассказана пользователем с ником "TheCyberTyger". Это происходило, когда она была ребенком и жила вместе с родителями в частном доме, в котором иногда слышали непонятные звуки. Но однажды на эти явления стала реагировать и их собака:

"Дом был активным, но там не было ничего особенного, только случайные скрипы от шагов по ночам и иногда мелкие безделушки опрокидывались сами по себе.

Я спала на большой кровати, которую делила с двумя младшими сестрами. И однажды ночью наш лабрадор Ремингтон ворвался в нашу спальню, запрыгнул на кровать и лег между нами.

Я была в полусне и лишь почесала его за ухом, но тут он резко повернул голову налево и внезапно начал громко лаять, уставившись на пустую стену в метре от меня.

Он продолжал так делать на протяжении около 20 секунд, он лаял, а шерсть на его затылке стояла дыбом. Но потом он сразу успокоился, повернулся ко мне и начал лизать мое лицо.

Я не знаю, что он видел той ночью, но я почти уверена, что эта собака спасла меня от превращения в девочку из "Экзорциста". К счастью, мои родители давным-давно съехали из этого дома".

Темное место позади дома…

Наша третья история была рассказана пользователем c ником "Jujumanjaro". По его словам, едва они взяли в дом щенка, как он начал вести себя очень странно, реагируя на одно конкретное место в доме.

"Нам с братом подарили щенка, которому было около 15 недель. Это очень милый лабрадор, но потом мы заметили что-то жуткое. Это случается только тогда, когда мы выводим его на прогулку возле дома и только в темное время суток, то есть между 10 и 12 часами вечера или в 3-4 часа ночи (ночью ему иногда надо пописать и тогда мы тоже выводим его на улицу).

Когда мы выводим его на улицу, он всегда начинает смотреть в одну и ту же сторону позади нашего дома. У него очень пристальный взгляд и сосредоточенный взгляд, настолько, что в этот момент он на словно не слышит и не реагирует, когда мы тянем его на поводке.

Это выглядит так, словно он видит так кого-то, кто там стоит и ему это очень любопытно. Однажды он даже сделал движение головой, словно тот, кто стоял там, сдвинулся с места и пошел. Но на самом деле там никого нет, там просто пустое темное пространство.

Я поначалу думал, что может быть он слышит там что-то, но в 4 утра там совершенно тихо и никаких звуков. Он не лаял, не двигался, может быть он был слишком напуган. Я слышал, что у собак есть особое чувство, может быть там реально стоит призрак?".

…или двери

Схожая с этим история была опубликована пользователем "octopoodle". Он рассказал, что его собака, обычно очень тихая и робкая, однажды очень агрессивно отреагировала на совершенно пустой темный коридор за дверью спальни.

"Я лежал в постели ночью и читал книгу, собака лежала рядом. Дверь в мою спальню была открыта и моя комната была единственной комнатой в доме с включенным светом. Было очень тихо.

Я бросил быстрый взгляд на собаку и увидел, что она внимательно смотрит на дверной проем в полную темноту. Она медленно наклонила голову, так бывает лишь когда она видит или слышит что-то необычное. А потом она начала рычать.

Она рычала так на протяжении целой минуты, а потом она увидела, что я смотрю на нее, повернулась ко мне и как обычно завиляла хвостом".

Нечто зашло в комнату и отключило телевизор

Пользовательница с ником "kupokupo" утверждает, что ее собака имеет тревожную привычку просыпаться каждую ночь в одно и то же время и рычать, глядя на темный дверной проем их общей с партнером спальни. Но однажды это стало особенно пугающе:

"Этой ночью моя собака проснулась ровно в 3:33 и зарычала так громко, что начала обильно истекать слюной. Она стояла на полу, низко опустив голову и смотрела на темный дверной проем.

Я встала и легко толкнула ее, чтобы она пришла в себя и успокоилась, но она продолжала это делать. Примерно через 5 минут отключился телеканал, который мы смотрели вечером (мы накануне оставили телевизор включенным, но без звука) и на экране телевизора пошел просто статический шум.

В этот момент собака опустила голову на край кровати, прижала уши и заскулила. Потом она медленно повернула голову от пустого темного дверного проема к экрану ТВ, как будто нечто вошло в комнату и прошло к телевизору.

Телевизор тут же отключился, когда собака пристально уставилась на него. А я, клянусь, просто быстро натянула одеяло на голову и не двигалась, пока не рассвело. Позже я и мой парень приняли решение, что в нашем доме живут призраки или же наша собака одержима".

Собака и доска Уиджа

В следующем очень страшном рассказе ее автор уверилась в том, что собаки и спиритические сеансы несовместимы. Это произошло когда она была подростком и однажды к ней пришла в гости подруга и они начали баловаться с доской Уиджа для вызова духов.

"Мы собака Лаки сидела рядом с нами, когда мы этим занялись. Мы решили вызвать духа и потом спросили как его имя. Доска начала "выкладывать" имя "Джон" и когда она показала последнюю букву "Н" Лаки внезапно вскочил и начал лаять в темноту длинного пустого темного коридора.

Он выглядел так, словно сошел с ума и словно вот-вот собирается на кого-то напасть и покусать его. Лаки никогда еще не лаял так, это был самый тихий и послушный ши-тцу, которого вы когда-либо встречали. Однако той ночью он был в режиме атаки.

Я и моя подруга после этого решили прекратить сеанс, а потом и вообще сожгли эту доску. Больше мы никогда так не играли".