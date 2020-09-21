С начала суток боевики на Донбассе два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

21.09.2020, 8:15, Новости дня

С начала суток 21 сентября пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Боевики открывали огонь по украинским позициям вблизи Марьинки Донецкой области из стрелкового оружия и гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2 (три выстрела). Боевых потерь среди украинских военных нет, проинформировали в штабе.

Кроме того, 20 сентября незаконные вооруженные формирования России вели огонь из стрелкового оружия в районе Новоалександровки Луганской области. “Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли”, – отметили в штабе.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 21 вересня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 21 вересня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається спокійною та повністю контролюється українськими підрозділами. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються умов домовленостей.Минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували.На усіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей. Так, поблизу Мар’їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2. Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах відповідальності Об’єднаних сил спостерігається тиша. Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 20. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.