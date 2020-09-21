 

За сутки в Украине зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19

21.09.2020, 8:15, Новости дня

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 26 человек умерли. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

За сутки выздоровело 672 пациента. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерли, 77 512 выздоровели.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5322;
Волынская область – 6936;
Днепропетровская область – 4118;
Донецкая область – 2480;
Житомирская область – 5059;
Закарпатская область – 9189;
Запорожская область – 2934;
Ивано-Франковская область – 12 538;
Киев – 19 758;
Киевская область – 7880;
Кировоградская область – 993;
Луганская область – 759;
Львовская область – 18 518;
Николаевская область – 2551;
Одесская область – 11 610;
Полтавская область – 1534;
Ровенская область – 11 242;
Сумская область – 3117;
Тернопольская область – 11 439;
Харьковская область – 15 133;
Херсонская область – 818;
Хмельницкая область – 4823;
Черкасская область – 3096;
Черновицкая область – 13 165;
Черниговская область – 3341.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса

08.09 / За сутки в мире коронавирус выявили более чем у 250 тыс. человек

30.08 / Делегации Чехии находится с визитом на Тайване

11.07 / Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса

17.07 / Украина планирует провести военные учения одновременно с российскими “Кавказ-2020”

29.07 / Юрист рассказал, какое наказание грозит обвиняемому в убийстве в ходе драки боксеру

14.08 / СБ ООН приступил к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

01.07 / В Украине начнут автоматическое назначение пенсий

25.06 / Политика: Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

30.08 / В Минске начались первые стычки силовиков и протестующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска