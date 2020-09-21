За сутки в Украине зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19
21.09.2020, 8:15, Новости дня
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 26 человек умерли. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
За сутки выздоровело 672 пациента. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерли, 77 512 выздоровели.
Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:
Винницкая область – 5322;
Волынская область – 6936;
Днепропетровская область – 4118;
Донецкая область – 2480;
Житомирская область – 5059;
Закарпатская область – 9189;
Запорожская область – 2934;
Ивано-Франковская область – 12 538;
Киев – 19 758;
Киевская область – 7880;
Кировоградская область – 993;
Луганская область – 759;
Львовская область – 18 518;
Николаевская область – 2551;
Одесская область – 11 610;
Полтавская область – 1534;
Ровенская область – 11 242;
Сумская область – 3117;
Тернопольская область – 11 439;
Харьковская область – 15 133;
Херсонская область – 818;
Хмельницкая область – 4823;
Черкасская область – 3096;
Черновицкая область – 13 165;
Черниговская область – 3341.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.
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