За сутки в Украине зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19

21.09.2020, 8:15, Новости дня

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 26 человек умерли. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

За сутки выздоровело 672 пациента. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерли, 77 512 выздоровели.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5322;

Волынская область – 6936;

Днепропетровская область – 4118;

Донецкая область – 2480;

Житомирская область – 5059;

Закарпатская область – 9189;

Запорожская область – 2934;

Ивано-Франковская область – 12 538;

Киев – 19 758;

Киевская область – 7880;

Кировоградская область – 993;

Луганская область – 759;

Львовская область – 18 518;

Николаевская область – 2551;

Одесская область – 11 610;

Полтавская область – 1534;

Ровенская область – 11 242;

Сумская область – 3117;

Тернопольская область – 11 439;

Харьковская область – 15 133;

Херсонская область – 818;

Хмельницкая область – 4823;

Черкасская область – 3096;

Черновицкая область – 13 165;

Черниговская область – 3341.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.