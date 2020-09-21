Мнение: О возвращение к доперестроечному кинематографу после 30 лет деградации

21.09.2020, 9:10, Разное

Участники кинофорума "Золотой витязь" предложили разогнать "Фонд Кино" в текущем его виде, повысить роль государства в отечественном кинопроизводстве и вернуться к доперестроечному кино после 30 лет деградации.

Участники XXIX Международного кинофорума (МКФ) «Золотой Витязь» выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину:

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Глубокоуважаемый Михаил Владимирович!

Мы, участники XXIX Международного кинофорума "Золотой Витязь" (кинорежиссёры, актёры, драматурги, продюсеры, музыканты, художники, собравшиеся в Севастополе на конференции: "Реализация Основ государственной культурной политики, проблемы и перспективы", обращаемся к Вам с выражением озабоченности состоянием современной Российской кинематографии. На конференции обсуждался вопрос о том, как претворяется в жизнь исторический Указ президента РФ (от 24 декабря 2014 года) "Об основах государственной культурной политики".

Данный Указ, признанный сотрудниками Минкультуры ведомственной "Конституцией", в должной мере не воплощается в реальность, по причине действующего поныне, "перестроечного" принципа вседозволенности культуры и безответственности в вопросах качества произведений культуры и распределения государственных средств, согласно порочному принципу "пусть цветут все цветы", не исключая "сорняков".

Отечественный кинопроцесс последнего 30-летия, свидетельствует о неуклонной духовной деградации российского кинематографа. В обществе назрел вопрос о нравственном, воспитательном качестве предлагаемых кинопродуктов, вопрос о соответствии создаваемых фильмов, узаконенным государством "Основам государственной культурной политики". На вопрос: служит ли сегодняшний российский кинематограф и телевидение укреплению морально-этических норм и традиционных, духовно-нравственных ценностей нашей культуры – участники конференции единодушно ответили – нет!

Кинематограф и телевидение – важнейшая часть культуры, являющейся духовной основой национальной безопасности государства, воспитания и просвещения народа. Кино и телевидение оказывают тотальное воздействие на зрителей, которые соприкасаясь с экраном, невольно воспринимают безнравственность ярких персонажей в качестве жизненного примера и средства выражения своих мыслей, поступков и идеалов.

В сфере российского кинопроизводства и кинопроката наблюдается колониальная парадигма, несущая негативный идеологический заряд, способствующий духовной деградации народа, латентного подрыва основ государственного строя, подготовку подрастающего поколения к тотальной переоценке ценностей и возможным переворотам. Российский кинематограф и телевидение игнорируют основополагающие установки "Основ государственной культурной политики", призывающей к гармонизации общества, морально-этическому и духовно-нравственному совершенствованию, изменению народа в лучшую сторону. Деструктивные, разлагающие сознание, современные российские кино и телевидение – прямая угроза национальной безопасности государства.

Несмотря на тектонические, подчас пагубные процессы тотальной капитализации и коммерциализации всех сфер российского бытия, руководству государства необходимо признать то, что культура и рынок – понятия не совместимые . У культуры и рынка разные задачи: рынок – нацелен на извлечение прибыли, культура – на гармонизацию общества, возвышение и просветление души и сознания народа.

Государственный бюджет Министерства культуры, должен быть адекватным бюджету Министерства обороны государства, ибо культура есть главная оборона – оборона души. Потеряем душу – потеряем государство.

Много великих зарубежных умов в разные века говорили о том, что спасение России – есть спасения мира, гибель России – есть гибель мира. Россия должна возродиться и стать примером, способствующим духовно-нравственному спасению человечества».

В связи с этим участники XXIX МКФ «Золотой Витязь» предложили реформировать российский кинематограф. В частности, предлагается наделить Минкульт полной ответственностью за исполнение Основ и Стратегии государственной культурной политики, усилить роль и ответственность Общественного совета при министерстве. Кроме того, поднимается вопрос о необходимости ввести цензуру , поскольку «государство, заботящееся о духовно-нравственном состоянии народа и грядущих поколений, наследников нашей великой истории и культуры, имеет право на "строгое суждение" и "взыскательную критику"».

«Система государственного заказа должна стать основополагающей в отечественном кинопроизводстве и культуре. Необходимо плановое производство фильмов для детей и подростков, анимации, дебютов, авторского кино» , – считают авторы обращения.

Также они задаются вопросом: а нужен ли государству Фонд кино? «Из 20 членов экспертного совета Фонда кино – 14 продюсеров и прокатчиков, ориентированных на "доходный кино-промысел". Экспертный совет Минкультуры РФ также лишён возможности адекватных оценок. Итоговые решения принимаются подковёрным, "телефонным правом", некомпетентными, заинтересованными чиновниками, удивляющими своими решениями даже экспертов Минкультуры. Назрела насущная необходимость реформирования экспертных советов и всей системы Российского кинопроизводства. Члены экспертного совета должны быть лишены права распределять субсидии самим себе, блокируя от экрана всех остальных конкурентов. Экспертный совет должен состоять не из лиц, лоббирующих свои проекты, а из людей социально-значимых профессий: педагогов, медиков, представителей правоохранительных органов, духовенства – людей, способных внести реальный вклад в оздоровление экранной экологии нашей страны», – предлагают участники «Золотого Витязя».

Авторы обращения считают, что Минкультуры и Фонд кино, расходующие государственные средства, должны поддерживать исключительно социально-значимые проекты.

«Необходимо создать Роскомкино, ответственный за производство и духовно-нравственное качество кинопроизведений, с компетентным редакторским пулом, способствующим повышению идейного, профессионального и творческого уровня кинопроизведений. Необходимо повысить ответственность и публичную отчетность рецензентов за принимаемые решения , – говорится в документе. – Создать Госкинокорпорацию, во главе с Мосфильмом, сделав главную киностудию страны центром господдержки. Признать пагубность Закона "Об акционировании и приватизации кинематографа". Вернуть Мосфильму статус основной кинопроизводственной базы отечественной кинематографии, ответственной за реализацию государственной культурной политики, формирование морального, социального, нравственного, патриотического сознания отечественного зрителя».

Участники МКФ «Золотой Витязь» считают, что Госкинокорпорация должна в течение трёх первых лет увеличить количество производимых при господдержке фильмов в 4 раза, а ещё через два года прийти к ежегодному производству 300 отечественных картин. Предлагается, чтобы Госкинокорпорация осуществляла кинопроизводство через продюсерские компании и независимых продюсеров, с долей государственного участия не менее 51% (идеально – 100%). В этом случае государство будет выступать в качестве основного заказчика и формировать базовые содержательные требования к проекту. «Следует признать порочной и деструктивной систему ориентации на "кассовый успех"», – пишут авторы обращения.

Они также предлагают создать государственную прокатную организацию «Роскинопрокат» с квотой проката российских фильмов не менее 50%, а со временем, когда «российский кинематограф очистится от примитива и пошлости, увеличить прокатное время отечественных фильмов до 80%. Ввести в действие механизмы квотирования показа иностранных фильмов».

«Вопрос возрождения российского кинематографа – вопрос национальной безопасности, требующий политической воли руководства страны и более серьёзной бюджетной основы, – говорится в обращении к Путину и Мишустину. – <…> Реформируя российскую киноиндустрию следует опираться на позитивную модель доперестроечного кинематографа, который был не только экономически успешным, (2 статья дохода госбюджета!), но служил духовно-нравственному укреплению народа».

Обращение к главе государства принято единогласно участниками XXIX (Севастопольского) МКФ «Золотой Витязь» на конференции «Реализация Основ государственной культурной политики, достижения и недостатки».

Модератор конференции – президент МКФ «Золотой Витязь», сопредседатель Общественной палаты Союзного государства, член Патриаршего совета по культуре, член рабочей группы по культуре Госсовета РФ, народный артист России Николай Бурляев.

Вице-президенты, члены президиума и почётные сопредседатели МКФ «Золотой Витязь»:

народный артист СССР, худрук и главный дирижёр Большого симфонического оркестра В.И. Федосеев,

Герой труда России, худрук Академического Малого театра Ю.М. Соломин,

народный художник СССР, академик РАХ А.М. Шилов,

народный артист СССР, профессор А.И. Полетаев;

народные артисты России, лауреаты Государственных премий:

А. Михайлов,

М. Ножкин,

В. Ливанов,

С. Никоненко,

З. Кириенко,

В. Гостюхин,

В. Мережко,

Н. Лебедев,

С. Андрияка,

А. Ливанов,

И. Скляр,

А. Пашутин,

Б .Невзоров,

Д. Мизгулин,

киноактриса О. Будина

кинорежиссёр Д. Чернецов;

заслуженные артисты и заслуженные деятели искусств России:

Н. Бондарчук,

А. Мерзликин,

С. Маховиков,

А. Большова;

члены экспертного совета Минкультуры РФ

Е. Чавчавадзе

С. Зайцев;

лауреаты международных кинофестивалей – актёры, режиссёры, драматурги, операторы, киноведы, музыканты, журналисты:

С. Копылова,

И. Шатова,

В. Гуркаленко,

И. Днестрянский,

И. Сидельников,

В. Орехов,

В. Тимощенко,

Т. Карпова,

С. Струсовский,

Е. Богданович,

В. Кузнецов,

Е. Иваниченко,

С. Роженцев,

В. Крупин,

А. Семенюк,

Н. Пантюшкова,

Г. Сафонов,

А. Шафран,

А. Мамонтов,

М. Тарковский,

А. Орлов,

Т. Лис,

Г. Ледвина,

В. Головкин,

Р. Ничик,

М. Макаров,

А. Лепегов,

А. Костюченко,

Н. Полукарова,

Н. Мягкова;

М. Николов,

О. Маркова,

И. Иванов (Болгария);

Й. Маркович,

Л. Ристовски,

И. Жигон,

С. Брдар (Сербия);

М. Голубович,

А. Колесник (Украина);

С. Катьер (Белоруссия)

https://likorg.ru/post/zolotoy-vityaz-obrashchaetsya-k-prezidentu-rossii – цинк

По сути, деятели культуры и кино призывают к возвращению советской модели кинематографа – государство как основной заказчик, худ.советы, цензура, ориентирование на внутреннего потребителя, Мосфильм как флагман кино-индустрии и так далее.

Получится ли у них? Думается что нет, потому что обсевшие Минкульт и Фонд Кино творцы, так просто от кормушки не отползут, продолжая и далее "радовать" зрителя потоком низкопробных помоев "творческих неудач".

Тем не менее примечательно, что творцы ратуют за возвращения цензуры в кино, в том виде, как это было реализовано в СССР. До некоторых, спустя 30 лет дошло, что она не вредила, а помогала творцам не скатываться в откровенное дерьмо, что собственно и прозошло после развала СССР, когда освобожденные от цензурных оков творцы получил возможность нести все содержание своих мозгов в массы, в результате чего, как правило, на выходе получалось сплошное уродство и испанский стыд. Ну а спустя 30 лет "свободы творчества" настала пора вспомнить о доперестроечной модели кинопроизводства. Как говорится, "нажрались свободой творчества" по самую макушку.