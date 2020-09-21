В Китае опровергли создание «Новичка», которым предположительно травили Навального

21.09.2020, 9:01, Разное

МИД КНР опроверг информацию, появившуюся в ряде российских региональных СМИ и на телеканале РЕН-ТВ о китайском происхождении боевого отравляющего вещества «Новичок», которое предположительно взаимодействовало с организмом Алексея Навального.

По мнению экспертов из Сызрани и Борисоглебска, причиной неудавшейся операции послужило низкое качество «Новичка», возможно, китайского происхождения.

– Китай никогда не будет травить боевыми веществами своих недругов, пусть ими будут даже либеральные деятели. Такой способ весьма ненадёжен, ещё и токсичен для самого отравителя. КНР применяет практику трудовых лагерей, а совместный труд, как известно, сплачивает народы. В Китае давно не производят боевые отравляющие вещества. Мы специализируемся на вирусах. Особо хочу отметить, что нам неприятна риторика наших российских друзей, пусть это даже СМИ, а не официальная позиция. Дело в том, что в России распространяется стереотип о некачественной китайской продукции, что совершенно не соответствует действительности. В конце концов, не нравится качество, можете не покупать, — сказал глава МИД КНР Ван И.

МИД Китая также предложило помощь потерпевшему, а также заявило о готовности при необходимости принять участие в совместной комиссии по расследованию инцидента.