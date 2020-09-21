BLM исповедуют марксизм, колдовство и демонизм
21.09.2020, 9:01, Разное
Миллионы американцев были обмануты, чтобы прыгнуть на подножку Black Lives Matter (BLM), полагая, что она представляет собой праведную защиту от имени так называемых бесправных и преследуемых.
Правда, однако, состоит в том, что БЛМ-это не более чем религиозный культ, основанный на догматах марксизма, колдовства и сатанизма.
Основатели движения BLM признались в этом, о чем свидетельствуют недавно выпущенные аудиозаписи, которые раскрывают различные оккультные практики, поклонение предкам, колдовство и африканское язычество, сопровождающие все протесты и активизм.
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Соучредитель BLM Патрис Каллорс, самопровозглашенная «обученная марксистка», на самом деле хвасталась демонической программой своего движения во время телевизионного интервью.
Она призналась, что она и ее союзники регулярно консультируются с духовными сущностями, которые “работают через них”, чтобы выполнить программу BLM.
– Я призываю к тому, чтобы духовность была глубоко Радикальной, — цитирует Каллорса издание. – У нас не просто движение За социальную справедливость, это духовное движение.
Мелина Абдулла, профессор “африканистики” и один из руководителей BLM, соглашается. Выступая перед Каллорсом, Абдулла признался, что БЛМ “очень близок с духами, которых мы регулярно призываем.”
Каждый из этих духов, говорит она, “кажется, имеет различное присутствие и индивидуальность.”
Как ни странно, Абдулла даже назвал одну из них по имени, объяснив, что она “много смеется с Вакишей.”
– И я не встретил ее в ее теле, — добавил Абдулла о Вакише, демоническом существе. – Я познакомился с ней на этой работе.
BLM говорит, что их хэштеги также вызывают демонических духов.
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