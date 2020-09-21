 

BLM исповедуют марксизм, колдовство и демонизм

21.09.2020, 9:01, Разное

Миллионы американцев были обмануты, чтобы прыгнуть на подножку Black Lives Matter (BLM), полагая, что она представляет собой праведную защиту от имени так называемых бесправных и преследуемых.

Правда, однако, состоит в том, что БЛМ-это не более чем религиозный культ, основанный на догматах марксизма, колдовства и сатанизма.

Основатели движения BLM признались в этом, о чем свидетельствуют недавно выпущенные аудиозаписи, которые раскрывают различные оккультные практики, поклонение предкам, колдовство и африканское язычество, сопровождающие все протесты и активизм.

Ведьмы Для Черных Жизней

Соучредитель BLM Патрис Каллорс, самопровозглашенная «обученная марксистка», на самом деле хвасталась демонической программой своего движения во время телевизионного интервью.

Она призналась, что она и ее союзники регулярно консультируются с духовными сущностями, которые “работают через них”, чтобы выполнить программу BLM.

– Я призываю к тому, чтобы духовность была глубоко Радикальной, — цитирует Каллорса издание. – У нас не просто движение За социальную справедливость, это духовное движение.

Мелина Абдулла, профессор “африканистики” и один из руководителей BLM, соглашается. Выступая перед Каллорсом, Абдулла признался, что БЛМ “очень близок с духами, которых мы регулярно призываем.”

Каждый из этих духов, говорит она, “кажется, имеет различное присутствие и индивидуальность.”

Как ни странно, Абдулла даже назвал одну из них по имени, объяснив, что она “много смеется с Вакишей.”

– И я не встретил ее в ее теле, — добавил Абдулла о Вакише, демоническом существе. – Я познакомился с ней на этой работе.

BLM говорит, что их хэштеги также вызывают демонических духов.



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