 

Уфолог нашел «древние чаши» на поверхности Марса

21.09.2020, 8:58, Разное

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг сообщил, что на снимках поверхности Марса ему удалось разглядеть древние марсианские чаши.

По словам уфолога, обнаруженные им сосуды явно рукотворные. Находки частично целы и находятся на поверхности в метре друг от друга.

Уоринг уверен, что нахождение в одном месте похожих артефактов напрямую говорит о существовавшей некогда на Марсе древней развитой цивилизации. Это не может быть простым совпадением.

Найденные сосуды имеют одинаковые размеры, а у одного из них даже виднеется отломанная ручка. Кроме этого обнаруженная посуда, по мнению исследователя, похожа на земную кухонную утварь. Исходя из этого, Уоринг делает вывод, что представители марсианской цивилизации имели те же размеры, что и современный земной человек.

Напомним, ранее Скотт Уоринг заявил, что на планетарной карте Венеры обнаружил «огромный город».



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