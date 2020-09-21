 

«Виновата пандемия»: Баскова ужаснула измена Тарзана Наташе Королевой

21.09.2020, 8:53, Разное

Российского певца Николая Баскова ужаснул инцидент с изменой Тарзана своей супруге Наташе Королевой. Исполнитель считает, что в шоу-бизнесе сегодня творится полный бардак, но причиной этого он назвал пандемию коронавируса.
Николай Басков принял участие в одном из эпизодов программы НТВ «Ты не поверишь». Там он прокомментировал измену Сергея Глушко. Сейчас он пребывает в ужасе от этой ситуации. Исполнитель думал над звонком Наташе Королевой, чтобы поддержать ее и посочувствовать, но боится этого делать.

Данный инцидент также прокомментировали Анита Цой и Анна Семенович. Певица Цой назвала виновной девушку, с которой Королевой изменил Сергей Глушко. Она заявила, что той не стоило лезть в чужую семью. А вот Семенович полагает, что виноват в этой ситуации Тарзан, но в итоге супруги все равно будут жить вместе, поскольку у большого количества пар случаются непростые времена.



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