 

Силовики стали разбегаться от Лукашенко

21.09.2020, 8:43, Разное

Как успели отметить многочисленные эксперты, Александр Лукашенко может не беспокоиться из-за того, что его кандидатуру на выборах президента Белоруссии поддержали не так много избирателей. Он опирается не на простых граждан, а на силовиков, уверены специалисты.

Именно по ним решили наносить свои удары авторы телеграм-канала NEXTA, публикуя личные данные сотрудников правоохранительных органов в открытый доступ. Они уверяют, что такая тактика запугивания работает.

Так, представитель BYSOL Ярослав Лихачевский рассказал, что уже на следующий день после публикации данных тысячи милиционеров 200 из них уже обратились с просьбой удалить данные, поскольку они приняли решение уволиться из МВД. “То есть конверсия 20% – это очень хорошие цифры”, – подчеркнул он.

“Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом”, – объяснил активист.

Таким образом, Александр Лукашенко теряет поддержку не только простых граждан, но и своих силовиков. Если верить лидерам протестующих, то те, кажется, не слишком сильно верят в то, что президент Белоруссии будет способен обеспечить им безопасность.



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