 

Трамп одобрил сотрудничество TikTok c двумя американскими компаниями

21.09.2020, 8:35, Разное

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по приобретению 20% китайской соцсети TikTok американскими компаниями Oracle и Walmart. Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, сделка обеспечивает 100%-ю безопасность, потому что будут использованы «отдельные облака», а также «очень, очень мощная система безопасности».

При этом мажоритарным владельцем TikTok останется компания ByteDance. В заявлении соцсети говорится, что Oracle будет заниматься хранением всех пользовательских данных в США и обеспечение безопасности связанных компьютерных систем, чтобы удовлетворить требования национальной безопасности Соединенных Штатов.

В рамках сделки будет зарегистрирована новая компания TikTok Global. «Мы на 100% процентов уверены в нашей способности предоставить высоконадежную среду для TikTok и обеспечить конфиденциальность данных для американских пользователей TikTok и пользователей по всему миру», — пояснила гендиректор Oracle Сафра Катц.

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США заявили о возможной блокировке TikTok на территории страны в июле. Тогда госсекретарь Майк Помпео советовал гражданам использовать приложение с осторожностью из-за опасений, что их личная информация попадет «в руки китайских коммунистов». Трамп предложил ByteDance продать приложение американской компании, например Microsoft, однако руководство TikTok не согласилось на эти условия.

После этого Трамп подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют TikTok и китайский мессенджер WeСhat. Согласно документам, через 45 дней после даты опубликования будут запрещены любые сделки в юрисдикции США с ByteDance и Tencent (владелец WeСhat).

Источник: Новая газета



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