Судебные приставы объявили охоту на задолжавшего Павла Прилучного

21.09.2020, 7:40, Разное

Российский актер Павел Прилучный оказался в базе судебных приставов Новосибирской области. В нее он попал из-за того, что до сих пор не оплатил судебные издержки, возникшие после расторжения брака с Агатой Муцениеце.

Представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области отметили, что личное дело Павла Прилучного попало в их поле зрения 20 августа. Актер до сих пор не оплатил пошлину в размере 200 рублей, хотя развелись супруги еще в июне. К Агате Муцениеце у судебных приставов никаких претензий нет, поскольку она пошлины оплатила вовремя.

В апреле актриса пожаловалась на Павла Прилучного. Она утверждала, что тот регулярно совершал бытовое насилие и пьянствовал. Затем появилась информация о том, что артист начал встречаться с Мирославой Карпович из «Папиных дочек». В итоге супруги решили расторгнуть брак.