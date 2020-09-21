Валерия опубликовала в Instagram фото со странной иллюзией

21.09.2020, 7:40, Разное

Подписчики российской певицы Валерии в Instagram заметили необычную оптическую иллюзию. Она заключается в том, что одну ногу исполнительницы на фотоснимке не видно, будто ее конечность куда-то делась.

Недавно Валерия опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте фотографию, на которой она запечатлена с супругом продюсером Иосифом Пригожиным, а также его дочерями, появившимися в первом браке. Снимок мог бы оказаться ни чем не примечательным, если бы не загадочная иллюзия.

При этом даже Валерия согласилась с ее существованием. Когда пользователи спросили певицу, куда делась вторая нога, она ответила, что пришла на съемку на своих двоих.