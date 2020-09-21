Эльман Пашаев отказался представлять Ксению Собчак в суде

21.09.2020, 7:40, Разное

Юрист, защищавший осужденного актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев признался, что к нему за помощью обращалась Ксения Собчак. Однако он в тот момент, когда еще не был лишен адвокатского статуса, отказал ей, поскольку не хотел устраивать шоу.

Телеведущая Ксения Собчак хотела воспользоваться его услугами из-за инцидента с нападением на ее съемочную группу, когда они посещали Среднеуральский женский монастырь. Его возглавлял опальный схимонах Сергий. Но Эльман Пашаев отказал ей, полагая, что знаменитость попытается устроить из судебного дела шоу.

По словам адвоката, по отношению к Собчак были совершены преступление и неправомерные действия, но все же он не смог выполнить ее просьбу. Сейчас же Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса, поводом для этого, по его мнению, могло послужить разглашение адвокатской тайны, но с такими претензиями он не согласен.