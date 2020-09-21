 

Эльман Пашаев отказался представлять Ксению Собчак в суде

21.09.2020, 7:40, Разное

Юрист, защищавший осужденного актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев признался, что к нему за помощью обращалась Ксения Собчак. Однако он в тот момент, когда еще не был лишен адвокатского статуса, отказал ей, поскольку не хотел устраивать шоу.
Телеведущая Ксения Собчак хотела воспользоваться его услугами из-за инцидента с нападением на ее съемочную группу, когда они посещали Среднеуральский женский монастырь. Его возглавлял опальный схимонах Сергий. Но Эльман Пашаев отказал ей, полагая, что знаменитость попытается устроить из судебного дела шоу.

По словам адвоката, по отношению к Собчак были совершены преступление и неправомерные действия, но все же он не смог выполнить ее просьбу. Сейчас же Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса, поводом для этого, по его мнению, могло послужить разглашение адвокатской тайны, но с такими претензиями он не согласен.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Даже легкие травмы головы могут способствовать развитию депрессии

04.08 / Мнение: Тогда вообще ужас начнётся!

26.06 / Диетологи рассказали, как избавиться от вредных пищевых привычек

04.08 / Надбавка 20 тысяч: власти подняли зарплаты некоторым военным

09.08 / Саакашвили «следует повесить» — эксперт об итогах «августовской войны»

31.07 / Кризис Уолл-Стрит начался за 4 месяца до первого сообщения о смерти от коронавируса в Китае

25.06 / Теперь все ходы записаны: Общественный штаб проследит за голосованием по видео

04.09 / Пранкеры Вован и Лексус опубликовали «переговоры Берлина и Варшавы» за полчаса до белорусского ТВ

12.09 / AFRICOM заявил о крушении МиГ-29 в Ливии на основании вброса из соцсетей

05.07 / Алена Водонаева заявила о продаже своего Porsche за 4 миллиона рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска