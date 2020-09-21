Генсек ООН заявил о движении мира к многополярному устройству

21.09.2020, 7:05, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что ситуация изменилась, мир стал продвигаться к многополярному устройству.

«Ранее существовал биполярный мир, затем мир стал однополярным с одной сверхдержавой – США. Затем ситуация изменилась, и мы стали продвигаться к многополярному миру, но пока еще мир не многополярен, скорее, в нем царит хаос и отношения между державами становятся все более сложными. И в этих условиях существуют две крупнейшие по экономической мощи державы, противоречия между которыми могут создать серьезные проблемы. Я бы сказал, что существует риск, но мы еще не достигли этой стадии, мы все еще на этапе, когда ситуация непредсказуема и нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие два-три года, с тем чтобы иметь более четкую перспективу», – приводит слова генсека ООН ТАСС.

По мнению генсека ООН, «риск в том, что две экономики будут действовать по своим правилам в торговле, будет два интернета, две различные стратегии создания искусственного интеллекта, две доминирующие валюты». В итоге, подчеркнул генсек ООН в интервью компании PBS, «может возникнуть угроза конфронтации, которая станет очень серьезной».

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