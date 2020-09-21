 

Генсек ООН заявил о движении мира к многополярному устройству

21.09.2020, 7:05, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что ситуация изменилась, мир стал продвигаться к многополярному устройству.

«Ранее существовал биполярный мир, затем мир стал однополярным с одной сверхдержавой – США. Затем ситуация изменилась, и мы стали продвигаться к многополярному миру, но пока еще мир не многополярен, скорее, в нем царит хаос и отношения между державами становятся все более сложными. И в этих условиях существуют две крупнейшие по экономической мощи державы, противоречия между которыми могут создать серьезные проблемы. Я бы сказал, что существует риск, но мы еще не достигли этой стадии, мы все еще на этапе, когда ситуация непредсказуема и нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие два-три года, с тем чтобы иметь более четкую перспективу», – приводит слова генсека ООН ТАСС.

По мнению генсека ООН, «риск в том, что две экономики будут действовать по своим правилам в торговле, будет два интернета, две различные стратегии создания искусственного интеллекта, две доминирующие валюты». В итоге, подчеркнул генсек ООН в интервью компании PBS, «может возникнуть угроза конфронтации, которая станет очень серьезной».

Напомним, в апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство.

Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках РФ и Китая создать новый миропорядок.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о послании РФ миру, которое озвучил Владимир Путин, и репутации защитника, закрепившейся, по признанию американского издания Time, за российским президентом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / В России назвали спекуляциями заявление США о возвращении Совбезом ООН антииранских санкций

30.07 / Вдова Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

15.07 / В Одессе произошла новая утечка нефтепродуктов с танкера Delfi

12.07 / Автоновости: Baojun представила недорогой аналог Skoda Octavia

29.07 / Европу предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2»

24.08 / Экипаж МКС не нашел место утечки воздуха

09.08 / Смартфон Samsung Galaxy A01 Core оценен в 6 тысяч рублей

02.07 / Обналичили 47 млн грн. Двум экс-бухгалтерам “Правэкс Банка” сообщили о подозрении

17.08 / Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву

31.08 / Умер экс-президент Индии Пранаб Мукерджи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска