Глава Тувы вернулся к работе после лечения в Москве
21.09.2020, 7:05, Новости дня
Глава Тувы Шолбан Кара-оол выписан из больницы и вернулся к своим обязанностям после прохождения курса лечения в Москве от пневмонии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В пресс-службе правительства республики подтвердили, что глава Тувы вернулся в регион, передает ТАСС.
По данным пресс-службы, глава республики приступил к своим обязанностям, на вторник назначено аппаратное заседание правительства региона.
Напомним, в конце августа глава Тувы Кара-оол, у которого весной был выявлен коронавирус, заявил, что вновь заразился COVID-19. В первый раз Кара-оол заболел коронавирусом в мае.
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