Мнение: Протесты и задержания в Минске. 20.09.2020
21.09.2020, 6:55, Разное
Минск. 15-40.
Протесты и задержания в Минске. 20.09.2020
Промотка всей колонны.
15-45
16-10
Вряд ли кто-то будет спорить, что численность протестующих продолжать идти по нисходящей.
Можете сравнить с прошлым https://colonelcassad.livejournal.com/6167142.html или позапрошлым разом https://colonelcassad.livejournal.com/6149837.html
Ниже, видео уже традиционных задержаний.
Также прошли задержания в Бресте, где ОМОН применял газ и сделал предупредительный выстрел в воздух, после того, как попытались кидать в милицию бутылки.
Плюс интересное видео. Протесты в Бресте изнутри.
В целом, все идет по уже привычному шаблону.
Протестующие ходят по выходным, в субботу мобилизующий митинг, в воскресенье основной, при этом их численность падает.
ОМОН винтит особо отличившихся, как правило без излишней жести. Попытки оказывать сопротивление жестко пресекаются.
К вечеру все заканчивается и стороны расходятся до следующих выходных.
В таком режиме это может продолжаться очень долго, но на длинной дистанции шансы Лукашенко очевидно предпочтительнее, так как в его распоряжении ресурсы государства.Пока протестующие бродят по выходным, Лукашенко терпеливо укрепляет лояльность государственного аппарата и ведет активную работу с неопределившимися, на которых и нацелен вал антимайданной пропаганды, который заполонил белорусское ТВ. Некоторого всплеска протестов можно ожидать ближе к дате инаугурации Лукашенко, которую очевидно будет использовать для мобилизации протестного движения и перелома негативных для оппозиции тенденций.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет