Не так спели

21.09.2020, 6:20, Разное

Преподавателя вокала из Бурятии уволили после выступления на митинге в поддержку Хабаровска.

21 сентября в Советском районном суде Улан-Удэ продолжится рассмотрение иска бывшего преподавателя вокала Бурятского республиканского педагогического колледжа Светланы Остапчук. Педагог требует восстановить себя на работе, с которой ее уволили после выступления на митинге в поддержку протестующих хабаровчан и в защиту Байкала.

— Я была очень воодушевлена выступлениями в Хабаровске: люди проснулись, они стали смелей и начали высказывать свое мнение, — говорит Светлана. — Что до Байкала, я считаю, что это озеро — достояние человечества, и одобренный Госдумой законопроект, разрешающий сплошные рубки леса по его берегам, представляет для озера опасность. Поэтому когда я узнала, что 8 августа будет митинг и за Хабаровск, и за Байкал, решила пойти.

Акция, вспоминает Светлана, была немногочисленной: на площади Советов перед домом правительства Бурятии собралось 30–35 человек.

— Я начала петь «Священную войну» и «Катюшу», митингующие подхватили. Скандировала: «Хабаровск, мы с тобой», «Руки прочь от Байкала».

20 августа, через 12 дней после выступления на митинге, Остапчук вышла на работу из отпуска. И получила от руководства колледжа уведомление о снижении нагрузки: с 742 до 156 часов.

Светлана Остапчук. Фото: VK

— Зарплата при такой занятости — 3700 рублей в месяц, — говорит Светлана. — Прожить на нее невозможно. Я отказалась принимать предложенные условия.

Остапчук не скрывает: речь о снижении нагрузки руководство колледжа заводило с июня. Мотивировали тем, что республика сокращает финансирование музыкального отделения.

— Однако в итоге за счет часов, отнятых у меня, зарплата других педагогов, наоборот, возросла, — говорит Остапчук.

24 августа давление на Светлану приняло неожиданную форму: ей сообщили, что не сокращать ее преподавательские часы колледж не может. Но готов предложить ей другие вакансии: уборщицы, сторожа или кастелянши.

— При этом в колледже были и педагогические вакансии: преподавателей предметов «сольфеджио», «гармония», «музыкальная литература», «теория музыки», «методика преподавания музыки в школе». Но эту работу мне не предложили, попросту скрыли от меня наличие подходящих вакансий, — говорит Остапчук. — От вакансии уборщицы я, разумеется, отказалась. После этого мне объявили, что вынуждены меня уволить.

Директор Бурятского педагогического колледжа Соелма Нимбуева, впрочем, утверждает, что в ситуации со Светланой Остапчук никакой политики нет. Сокращение часов, по ее словам, коснулось всех педагогов кафедры музыкального образования.

Здание Бурятского республиканского педагогического колледжа. Фото: instagram / b_r_p_c_news

«Мы вынуждены были привести кафедру в соответствие с государственными стандартами. Любое другое учебное заведение РФ <…> давно привело все к нормам. Произошло сокращение часов всех преподавателей кафедры музыкального образования. Все согласились, а Светлана Валерьевна отказалась», — пояснила она «Тайге.инфо».

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Интересный факт: нынешнее увольнение — не первое для Светланы Остапчук за исполнение песен на митингах.

29 сентября прошлого года она выступила на акции против полицейского произвола, связанной с задержаниями митингующих, не согласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ. Исполнила «Кукушку» Цоя.

На следующий день в колледже прошло экстренное собрание.

— Меня отчитывали. Заместитель директора колледжа Дашинима Раднаев спрашивал меня: «Вы что, хотите как на Украине?» Я почувствовала себя как в средневековье: в меня тыкали пальцем и поучали, куда ходить и как думать. Я отвечала, что имею право на собственные убеждения.

7 ноября Светлана исполнила «Катюшу» на митинге в честь 102-летия Октябрьской революции. И уже на следующий день руководство подготовило документы на ее увольнение. Светлане предложили уйти по собственному желанию, но она отказалась и предпочла увольнение за «невыполнение должностных обязанностей». После чего восстановилась по суду: все тот же Советский районный суд Улан-Удэ счел ее увольнение политически мотивированным — фразу про Украину с собрания преподаватель записала на диктофон.

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— Дело Остапчук, безусловно, не бытовое, это значимый прецедент политической дискриминации в трудовом праве, — говорит правозащитница Надежда Низовкина, представляющая интересы Светланы в суде и добившаяся победы в первом процессе об увольнении.

Пикет в поддержку уволенной Светланы Остапчук. Фото: tayga.info

— Мы представили суду полную хронологию событий: за каждым политическим шагом Светланы немедленно следовало новое репрессивное действие со стороны работодателя.

Предложенное Остапчук снижение количества часов с 742 до 156, по словам правозащитницы, было незаконным: расчет нагрузки был произведен до того, как были составлены списки вновь поступивших студентов, то есть количество рабочих часов на тот момент еще не было известно.

В случае победы в суде Светлана намерена вернуться в колледж.

— Студенты хотят видеть меня своим педагогом. Некоторые из них стоят в пикетах за мое восстановление.

Прекращать участие в митингах Светлана не планирует: «Втянулась в политическую жизнь, назад дороги нет», — говорит она.

P.S.

Светлана Остапчук — не единственная, кого уволили за поддержку протестующих хабаровчан.

2 сентября стало известно об увольнении замначальника управления лесами Андрея Петрова, который требовал от Москвы вернуть Фургала в Хабаровск для «честного и открытого суда» и выплатить краю компенсацию. В противном случае чиновник грозил объявить о создании «Хабаровской демократической республики в составе РФ, но со своим президентом и своими законами». Врио губернатора Михаил Дегтярев назвал его заявление «чистым экстремизмом».

5 августа в Петропавловске-Камчатском уволили ведущую ГТРК Александру Новикову. Это произошло спустя день после организованного ею митинга в поддержку хабаровчан.

В июле об угрозе массовых увольнений из-за материала о митингах в поддержку Фургала рассказала бывший корреспондент хабаровской телекомпании «Губерния» Александра Теплякова.

Алексей Колесников,

специально для «Новой»