Ученые рассказали о плюсах и минусах обуви с поднятым носом

21.09.2020, 6:05, Новости дня

Ученые из Гарвардского университета сравнили влияние обуви на здоровье ее владельца в зависимости от высоты поднятия носков. Для исследований были взяты различные образцы с углами поднятия «носа» от 10 до 40 градусов.

Как оказалось, сильно задранные «носы» во время хождения и бега значительно снижают нагрузку на мышцы стопы. Поэтому, если вам предстоит длительный переход, лучше выбирайте именно такую обувь, советуют ученые.

Однако не стоит носить такую обувь постоянно, советуют специалисты. Именно расслабление мышц может привести к развитию такой болезни как подошвенный фасцит, т. е. воспаление кости, которая связывает пальцы ног с пяткой. В разных случаях нужно носить разную обувь, уточняют ученые.