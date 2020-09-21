Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 сентября 2020 года

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21.09.2020, 5:43, Разное

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1,097 миллиона человек. Вылечились свыше 906 тысяч пациентов. За последние сутки зафиксировано 6 065 случаев.

В первые два месяца осени в России ожидается сезонный рост числа заразившихся коронавирусом, но второй волны не будет, заявил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов. Рост числа заболеваемости он связал с повышением числа социальных контактов и началом нового учебного года.

Рост числа заразившихся в Москве связан в том числе с увеличением масштабов тестирования на коронавирус, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ежедневно в столице делают 66 тысяч исследований на наличие COVID-19, уточнил он. “Это гигантская цифра”, – отметил градоначальник.

Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 30,5 миллиона. Скончались более 952 тысяч заразившихся. В США – 7,7 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 276 493

Умерли – 5 057

Выздоровели – 236 947

Коронавирус в России

Заболели – 1 103 399

Умерли – 19 418

Выздоровели – 909 357

Коронавирус в мире

Заболели – 30 500 990

Умерли – 952 380

Выздоровели – 19 820 833

Статистика коронавируса в России и мире на 21 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква276 493
5 057236 947Россия1 103 39919 418909 357США6 700 534182 6702 920 059Весь мир30 500 990
952 380
19 820 833

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