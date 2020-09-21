Протесты в Беларуси: милиция вновь задерживает демонстрантов

21.09.2020, 5:35, Новости дня

Десятки тысяч демонстрантов в воскресенье прошли по улицам Минска, скандируя «Уходи!» в адрес Александра Лукашенко.

Белорусская милиция задержала более 10 демонстрантов в Минске, сообщило агентство Reuters со ссылкой на российское информагентство ТАСС, ссылающееся на МВД Беларуси.

На видео, опубликованных местными СМИ, видно, как сотрудники спецслужб в шлемах или масках оттаскивают демонстрантов с улиц.

Массовые уличные протесты проходят в Беларуси после августовских президентских выборов, по итогам которых Лукашенко объявил о своей победе. Однако его оппоненты утверждают, что выборы были фальсифицированы.

Ранее стало известно, что анонимные хакеры выложили в открытый доступ персональные данные около тысячи сотрудников МВД в ответ на задержания тысяч демонстрантов, многие из которых пожаловались на избиения и пытки при содержании под стражей.

Правительство отрицает жестокое обращение с задержанными. Верность силовиков имеет большое значение для способности Лукашенко удерживать власть. Лица сотрудников спецслужб зачастую скрыты масками, балаклавами или шлемами.

«При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных, – говорится в Telegram-канале NEXTA Live. – Никто не останется анонимным даже под балаклавой».

Правительство заявило, что оно найдет и привлечет к ответственности организаторов утечки. По словам представителя МВД Ольги Чемодановой, органы внутренних дел располагают силами, средствами и технологиями, позволяющими установить и привлечь к ответственности большинство виновных в утечке персональных данных.

Напомним, что на днях госсекретарь Майк Помпео заявил, что США совместно с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные персональные санкции, чтобы призвать к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

Помпео призвал официальный Минск «прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с представителями белорусского общества».