 

Полумесяцем или с уголками: Как правильно стричь ногти?

21.09.2020, 5:20, Разное

Первый – стричь ногти полукругом, как большинство из нас обычно и делает. Второй – по прямой, не срезая уголки. Третий – полукругом на руках и по прямой на ногах. А как все-таки правильно? Давайте разберемся!

Форма полумесяца (полукруга) – это классика жанра. Возражения против нее основаны на опасении, что обрезанному таким образом ногтю проще взять и врасти под кожу. А вросший ноготь мало того что причиняет боль, он еще и воспаляется. Для здорового человека это, может, и не так страшно, но для страдающего сахарным диабетом может закончиться ампутацией пальца или всей стопы. А если учесть, что половина больных диабетом не знают о своем диагнозе и стригут ногти, как Бог на душу положит, а не “по науке”, и тем самым подвергают себя риску, маникюрно-педикюрная тема обретает особую актуальность.

Так неужели надо оставлять уголки по краям ногтя? Нет, конечно! 

Как раз уголки-то и впиваются своей острой вершиной в кожу, особенно если обувь давит на пальцы, заставляя ноготок идти не тем путем. Да и в удобной обуви можно получить тот же эффект, споткнувшись на ровном месте. От удара ногти изогнутся, а несрезанные края вопьются в кожу, в ранку попадет инфекция – начнется воспаление. 

Если такое произошло, мы обычно действуем радикально – срезаем впившийся в кожу край ногтя. Делать это нужно после 15-минутной теплой ванночки с солью, содой или слабым раствором марганцовки. Обычно этого достаточно, чтобы забыть о проблеме, но иногда ноготь (чаще всего на большом пальце) с маниакальным упорством продолжает врастать в ногтевой валик. И тут уже тесная обувь и спотыкания на ровном месте ни при чем: дело в том, что пресловутый ноготь усиленно растет в ширину, а удлиниться в высоту попросту не успевает. Именно такой диспропорцией роста врачи объясняют проблему вросшего ногтя. Стригите его почаще, не позволяя травмировать кожу. 

Иногда можно встретить такой совет: попытайтесь приподнять врастающий край с помощью толстой нити или жгутика толщиной со свечной фитилек. Делать это предлагается, чтобы изменить направление роста ногтя: подсовываете под него жгутик и оставляете на несколько часов, а затем пытаетесь продвинуть поглубже. Но если дело в диспропорции роста, то жгутиком ее не одолеть. Нужно просто срезать край ногтя по мере его отрастания, то есть пару раз в неделю, причем по кругу, а не по прямой.



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