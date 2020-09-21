 

Отдыхавшая в Турции россиянка попала под микроавтобус

21.09.2020, 4:51, Новости дня

Гражданка РФ погибла под колесами микроавтобуса в турецком Кемере, сообщило издание Milliyet.

По данным турецкого издания, 65-летняя туристка из РФ при выходе из отеля в Кемере попала под колеса служебного микроавтобуса, двигавшегося задним ходом. В статье говорится, что водитель сразу же позвонил в экстренные службы, но спасти женщину врачам не удалось, передает РИА «Новости».

По факту ДТП начато расследование. Водитель задержан.

Напомним, в сентябре 2019 года посол РФ в Анкаре сообщил, что с начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян.



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