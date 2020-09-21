Мнение: О росте неонацистских настроений в немецкой полиции

21.09.2020, 4:50, Разное

В продолжение темы "Позор немецкой полиции" https://colonelcassad.livejournal.com/6176162.html о росте неонацистских настроений среди немецких полицейских, что признано проблемой уже официально, хотя ранее на это предпочитали закрывать глаза.

В Германии полицейские из крайне правой сети почитают Гитлера и нацистов

Сеть крайне правых экстремистов в германской полиции оказалась куда шире, чем полагали ранее. 16 сентября в Северном Рейне-Вестфалии (NRW) около 6 утра прошли обыски 34 полицейских станций и частных домов. Свыше 200 следователей обыскивали здания в Эссене, Дуйсбурге, Моресе, Мюлхейме Рурском, Зельме и Оберхаузене.

За 2 недели до этого 3 сентября следователи случайно нашли расистский и крайне правый экстремистский материал в мобильном телефоне полицейского из Эссена 32-х лет. Они вели следствие по подозрению в выдаче официальных секретов журналистам.

Полиция сообщила, что расистский/крайне правый экстремистский материал подпадает под статью « использование символов антиобщественных организаций» и «разжигания ненависти». Было найдено как минимум 126 «подпадающих под статью» фото с содержанием – агитация против беженцев, фашистская дрянь и нормализация нацизма.

Zeit Online сообщает, что на одном фотомонтаже улыбающийся эсэсовец нажимает на кнопку с надписью «газ», на фоне беженцев в газовых камерах. Другой монтаж призывает к истреблению людей с другим цветом кожи и других национальностей. Мужчина на велосипеде целится из пистолета в чернокожего ребенка, который пытается от него убежать. Подпись под фото: «Поджаривание убегающего угля».

Другое фото – американский полицейский : Я люблю стрелять по банкам. Банкам Пепси, банкам Коки, африканцам» (в оригинале Pepsi cans, Coke cans, Africans). На многих других фото – Гитлер, зигование, свастики, и военные флаги «рейха».

Все это было взято с как минимум пяти чат-групп. Все 29 членов этих групп -полицейские из NRW (от 20+ до 50+ лет). Полиция сообщила, что против 11 из них начато расследование, так как именно они распространяли такую пропаганду. Всех прочих всего лишь отстранили (14 из них уволят с действительной службы). 25 из полицейских служили в Мюлхейме Рурском под началом тоже члена этой группы.

Но эта сеть не ограничивается Эссеном. 1 из них работал в земельном угрозыске, другой – в земельном отделе кадров/подготовки(LAFP) , еще двое – в центральном земельном управлении полиции (LZPD)в Дуйсбурге.

Это были не просто провинциальные полицейские, сеть крайне-правых экстремистов дошла до центральных земельных полицейских отделов. LAFP, например, отвечает за начальную подготовку и повышение квалификации полицейского спецназа в NRW (и других землях), а LZPD занимается координацией сил в чрезвычайных ситуациях и с соответствующим оборудованием. Так что у сети есть доступ к самой сердцевине полиции NRW.

Первая чат-группа была организована в 2012 году, бОльшая часть фото были в сети с марта 2015 года, и последнее сообщение было послано 27 августа 2020 года. Так как следствие до сих пор основывалось только на содержимом одного телефона, то, что уже известно – только верхушка айсберга. Многие другие телефоны были конфискованы 16 августа.

Ложь про «отдельные несвязанные случаи»

На пресс-конференции наспех созванной после этих обысков, министр внутренних дел NRW Херберт Раул (ХДС) из всех сил пытался отвлечь внимание от обширных крайне-правых структур в полиции под его началом. Он выразил сожаление, что обвинения «поразили полицию до сердцевины». Он был «шокирован».

Это просто верх лицемерия. Раул отлично осведомлен о крайне правых экстремистских сетях в полиции и старательно покрывает их настоящий размах. В ответ на недавние разоблачения, он назначил специальным представителем по крайне правым экстремистским настроениям в полиции Уве Райхеля-Офферманна, который до того был заместителем главы земельных секретных служб («зашиты конституции»), который подчиняется Раулу. То есть теперь Раул будет полностью контролировать ход следствия, о котором ему будут докладывать.

В начале этого года Раул уже приказал омбудсменам всех полицейские штаб-квартир лично докладывать ему о подозрительной «анти-конституционной» деятельности, после разоблачения нескольких крайне правых экстремистских происшествий среди полиции. Между прочим, жена комиссара полиции Сильвия Рихтер заняла этот пост в Эссене. Раул также выступал против основательного изучения крайне-правых настроений в полиции.

В то время, как пишет Der Spiegel, расистские фото и изображения имперских орлов и свастик распространялись в чат-группах полицейскими из Западного Аахена, среди прочих. На демонстрации в Дуйсбурге полицейская машина с наклейкой право-экстремистской организации Identity Movement привлекла к себе внимание. «Сопротивляйся! Это твоя страна!» было написано на полицейской машине. Некий Торстейн В, которого подозревают в с сотрудничестве с террористкой ячейкой “Gruppe S” служил в дорожной полиции в Хамме, где его правые экстремистские взгляды были хорошо известны коллегам.

Крайне правый экстремизм в NRW всего лишь частный случай широкой сети неонацистов в полиции и армии, и нацизм проявляется все более агрессивно. По данным Tagesspiege в полиции произошло более 170 происшествий «расистского и право-экстремистского характера» за последние пять лет (официальные данные). В Берлине против полицейских с 2017 года против полицейских заведено 80 дел.

Расизм и антисемитизм процветает в чат-группах полицейских в Мюнхене, во Франкфурте полицейские в чат-группе обменивались издевками над фото инвалидов, узников концлагерей, темнокожих, беженцев и евреев. В том числе издевка над смертью пятилетнего беженца из Сирии Алана Курди.

23 июля Die Zeit опубликовала в сети статью «Солдаты готовят путч», основанную на радикальном правом телеграм-канале #WIR. Среди более 240 членов было несколько солдат, резервистов и ветеранов Бундесвера, а также многие правые экстремисты и нео-нацисты.

Эти правые экстремисты создали сеть по всей Германии и планировали убийства левых и установление фашистского режима в Германии в «день Икс». Group S накапливала оружие и боеприпасы для «десанта» против мечетей и мусульман.

В нескольких землях Германии с полицейских компьютеров были скопированы личные данные, например, адрес адвоката Седы Басай-Идлыз (во Франкфурте), которые потом правые экстремисты использовали для посылки адвокату жертв неонацистского «Национал-социалистического подполья» (NSU), письма с угрозами, подписанного “NSU 2.0”.

Неонацисты так обнаглели потому, что знают – власти на самом деле не против них Полиция, армия, спецслужбы – все заражены неонацизмом.

Тот же Раул известен тем, что проводит политику «нулевой терпимости» против «преступных махинаций некоторых ливанских семей». Кальянные находятся под постоянной полицейской слежкой. А в феврале крайне правый террорист напал на 2 кальянные в Ханау и расстрелял 9 человек.

В ноябре 2018 года Раул предложил спецслужбе («защите конституции» ) не ограничиваться слежкой за «насильственным экстремистами», но «обратить более пристальное внимание на ненасильственные группы» (по Süddeutsche Zeitung).

Перевод с английского с сокращением

Ян Риттер

https://www.wsws.org/en/articles/2020/09/19/poli-s19-1.html – цинк