Мнение: Хвосты

21.09.2020, 4:45, Разное

Про хвосты в поле хотела рассказать на примере спарринга двух печориных.

Каждый из них ставил своей целью – не столько сиюминутную победу, сколько возможность привязать Белле побольше хвостов.

Многие делают это интуитивно, когда пытаются при расставании обвинять второго и оправдывать себя.

Это вот они так, по-штурмански, пытаются избавиться от “ответственности” как они это называют.

Но прямолинейные штурманские посылы всегда дают обратный эффект.

Мы уже говорили про хвосты в поле раньше, но тема эта пока очень сложна.

Многие сделали вывод, что хвост – это про муки совести.

Или про карму.

Нет.

На самом деле хвост в поле больше похож на крючок или репейник, но не то и не другое.

Крючок – это то, за что спонтанное внимание может зацепиться и начать течь в сторону фигуры.

Чем больше спонтанного внимания получает фигура, тем сильней она растет.

Само по себе течение внимания и даже рост фигур в вашем поле – это хорошо. Если ваше внимание никуда не течет и никакие фигуры не растут, это называется депрессия. Депрессия часто бывает у эгоцентриков, фокус внимания которых на собственных ощущениях, а больше им ничего не интересно.

Чем больше вашего внимания получает окружающий мир, тем лучше.

Аддикция возникает, если какая-то фигура получает столько вашего внимания, что с ней уже ничто не может конкурировать. Аддикция часто бывает у тех же эгоцентриков. Им ничего не интересно, поэтому если уж они за что-то зацепились вниманием, конкуренции у этого нет, оно поглощает все их внимание, захватывает все их поле.

То есть крючок – это хорошо и полезно. И если вы человек увлеченный и увлекающийся, способный быстро и глубоко заинтересоваться чем-то или кем-то, это говорит о вашей живости. Главное, чтобы внимание ваше было деятельным, а не мечтательным, чтобы вы могли что-то делать с тем, чем заинтересовались, как-то прокачиваться в этом направлении, а не просто желать и ждать.

Репейник – это не крючок. Это не что-то внешнее, что захватило ваше внимание, это то, что нацеплял ваш внешний локус контроля, ошивающийся по чужим кустам. По чужим – это значит “не ваше дело”, мимо ваших границ, там, где вы ничего хорошего не можете делать, а можете только пассивно желать и ждать. Если крючок позволяет вам действовать, репейник заставляет вас сливать энергию совершенно без пользы.

Репейник бывает очень токсичным. Вы можете так накрутить себя переживаниями и страхами, что не сможете спать, есть, работать, у вас начнутся панические атаки. С начала 20-го года было много таких событий, не буду останавливаться на этом, мы об этом уже говорили.

В личной жизни репейник – это все, что выносите из лазов в голову и беготни за Ищейкой. Свести себя с ума и потерять таким путем можно очень быстро, все уже в курсе.

Хвост – это нечто третье, не крючок и не репейник.

Изначально это ваш косяк, но не просто плохой поступок, плохой поступок может быть и не косяком с точки зрения поля.

Хвост – это ущерб, который вы причинили человеку, значимость которого для вас достаточно велика.

Опускать значимость с помощью ЗВ совершенно бесполезно. Имеет значение только реальная значимость.

Кроме того, значимость человека может расти со временем и будет расти хвост.

Хуже того, сам по себе хвост вызывает рост значимости человека, поскольку как крючок или репейник обладает свойством захватывать внимание. И получается замкнутый цикл. Хвост растет, растет значимость, а от значимости растет хвост.

И вы очень рискуете, если сделаете вывод, что с ростом фигуры нужно бороться посредством фокуса.

Очень многие узнав про рост фигур из моего блога или где-то еще, сделали вывод, что главное – отнять у фигуры внимание.

С помощью ЗВ они это делают или с помощью новых фигур или даже каких-то полезных дел, что лучше ЗВ конечно, но это большая ошибка – думать, что от любого гештальта можно просто взять и отключиться, перенеся свой фокус на что-то другое.

Это касается только самых простых случаев и самых маленьких или самых свежих гештальтов.

Там действительно можно перенести фокус на что-то другое и остановить слив энергии.

Лучше никогда не делать это с помощью ЗВ. Слив энергии туда вы прекратите, но обратите его на рост ЗВ.

А ЗВ – это самое вредное образование в поле, какое только можно вообразить.

И с помощь новой фигуры этого делать нельзя. Слив не прекратится, а просто поменяет направление, новая фигура быстро вырастет и вы не сможете удержать нормальную динамику.

С помощью полезной деятельности останавливать рост фигур можно. Отвлекайтесь на работу или на имидж, но следите за тем, чтобы фоном не шел рост фигуры, чтобы ваша работа и прокачка имиджа не была посвящена все тому же самому культу. Отвлекайтесь по-настоящему, заполняйте голову делами.

Это поможет в случае небольшого дисбаланса, в случае зависимости слабой силы, но это не поможет в случае серьезного гештальта и тем более в случае хвоста.

Более того, это может даже помешать, поскольку переведя фокус на что-то другое, вы можете столкнуться с неконтролируемым ростом гештальта.

Это знают по себе все алкоголики, компульсивные едоки и игроки. Вы можете отвлечься и забыть про свою страсть, но она вас неожиданно накроет и окажется даже большей силы, чем раньше.

Гештальт – это неудовлетворенная и нереализованная потребность. Она может быть связана с какой-то фигурой или каким-то занятием. Мелкие потребности, как правило, исчезают, если вы не кормите их вниманием. Но избавиться от крупных совсем не так легко. Нужно очень много времени, чтобы поле на этом месте заросло чем-то другим. И не просто времени, но и активной жизни, чтобы было чем зарастать.

Хвост – это не просто гештальт.

Если обычный незавершенный гештальт можно завершить простой правкой локуса и это будет иметь магический эффект: был гештальт – нет его, с хвостом так не справишься. Хвост потому и называется хвостом, что его часть всегда в ваших границах.

Попробую остановиться на этом подробней.

Посмотрите, как легко завершается гештальт с помощью простой правки локуса контроля.

Возьмем для примера большой гештальт. Любимую жену, которая бросила мужчину и ушла.

Он не может избавиться от мыслей о ней, его любовь велика, его потребность быть с ней требует реализации.

В доме каждая вещь напоминает о ней, все места в городе полны ностальгией, знакомые интересуются, как там и что, психика не хочет смириться с тем, что это непоправимо, организм тоже отказывается засыпать без любимого тела рядом. Кажется, что проще умереть, чем согласиться с утратой.

Ситуация может осложняться тем, что жена иногда пишет и дает понять, что тоже скучает. В этой ситуации завершить гештальт еще сложней.

Фокус оторвать сложно, но даже если его отрывать и переносить на других женщин или какие-то дела, время от времени будет накрывать так, что будет сложно удержаться на ногах. Накрывать будет в моменты разочарований и усталости и будет казаться, что нет сил жить дальше.

Если вы пытались лечить от какой-то зависимости, вы знаете, о чем речь. Вот вы не пьете или не играете уже две недели и вроде бы не тянет, вы довольны собой и вам кажется, что все хорошо. И вдруг что-то происходит и вы ощущаете желание выпить или поиграть с такой силой, что вам очевидно: ваш аскетизм на протяжении двух недель ни к чему ни привел, вы соскучились по выпивке и по игре в сто раз больше, чем если бы все это время пили или играли. Вы оказываетесь совершенно разочарованы в собственной воле. Сидеть на строгой диете неделю, чтобы потом съесть целый холодильник? Уж лучше бы вы не мучили себя, и ваша аддикция не вырастала бы такой огромной.

Аддикты ощущают буквально это. Пока они отвлекались и не следили за аддикцией, она росла и стала великаном. И потом этот великан тук-тук, постучал огромным кулаком прямо в крышу. Уж лучше бы ходил через дверь и был нормального размера.

Чтобы порвать связь с фигурой, мало переносить фокус, если ваш локус контроля остается у фигуры.

Главное вернуть локус в свои границы. Локус в границах – это осознание, что у вас нет ходов, обдумывать нечего, желать и ждать – это сидеть с щипцами и запирать свой поток. Это понимание способно сделать настоящий переворот в поле. Вы по-настоящему отрываетесь от фигуры. Не просто переносите фокус на что-то, продолжая ждать и даже тянуть эту фигуру к себе, а отрываетесь по-настоящему. Для этого нужно очень четко осознать, что нет ходов – это значит нет. Сливаться и ждать или тем более сливаться и бегать за бросившим вас человеком – разрушение себя и еще большее падение значимости.

От гештальта, если вас бросили, действительно можно избавиться вот таким вот образом – поправив границы и увидев, что внутри границ ходов нет и страдания тоже – мимо границ. Это не ваш гештальт, если его нельзя завершить своими действиями.

Но хвост – совсем другое дело.

Хвост – на вашей территории. Дели границы или не дели, он останется на вашей территории.

Будь вы рыба или рыбак, хвост он и есть хвост, вам нужно что-то будет с ним делать.

Рыбак способен правильно реагировать на хвост, уживаться с ним с минимальными потерями и при случае избавляться от него. А рыба не способна на это чаще всего и будет хвост растить или сливаться.

Вот такое длинное получилось введение в тему хвостов.

Я продолжу, если вы достаточно поняли все вышесказанное.

Давайте проверим это, обсуждая пример Печорина и Абая.

Что за хвосты я имела в виду, когда написала, что оба старались привязать Белле хвосты?

Кто-то понял?