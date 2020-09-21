Мнение: О шокирующих признаниях отравителей Навального

21.09.2020, 4:20, Разное



Фото © @navalny/Instagram.

Хотя эти откровения стали некоторой неожиданностью, в каком-то смысле именно их ожидать стоило. Люди есть люди, даже специально обученные. Ничто человеческое им не чуждо, а уж что именно – совесть ли проснулась, страх ли овладел, – не суть важно в данном случае.

Важнее то, что слова сказаны и признания сделаны.

Российский химик Вил , проживающий с 1995 года в США, в эфире либерального телеканала «Дождь» принёс извинения Алексею navalny Навальному за своё участие в работах над ядом, которым тот, по информации немецких силовиков, был отравлен. Он назвал разработку боевого ОВ «преступным бизнесом» и пояснил, что посвятил всю свою последующую жизнь борьбе против применения таких ядов. Одним из этапов которой стало обнародование некоторых совершенно секретных формул нервно-паралитических агентов группы «Новичок».

Собственно, по законам голливудской драмы, чего-то подобного ожидать стоило. Слишком уж вяло идёт кампания по обвинению российских властей в отравлении «оппозиционера №1». Довольно сильный контраст с тем же «делом Скрипалей», например, когда разоблачения, угрозы и доказательства появлялись каждый день от ведущих британских политиков.

Что ещё интереснее, российские коллеги Мирзаянова, Леонид Ринк и Владимир Углев, тоже не смогли молчать. Оба специалиста заявили, что Вил Мирзаянов, занимавшийся в рамках проекта «Фолиант» противодействием иностранным техническим разведкам и в первую очередь – контролем воздуха над ГосНИИОХТ в Москве, не компетентен в части физиологических проявлений действия яда. При этом Леонид Ринк подчеркнул, что «Симптомы Навального не соответствуют симптомам, которые проявляются при отравлении «Новичком», а Вил Султанович — вообще не специалист по тому, что касается симптомов».

В свою очередь Владимир Углев отметил, что Вил Мирзаянов публиковал формулы веществ из группы «Новичок» с ошибками. Попутный вопрос – не благодаря ли этим ошибкам Алексей Навальный остался жив, если уж вести речь об отравлении?

Вместе с тем чуть ранее Владимир Углев заявлял, что «на основании имеющихся в настоящее время достоверных сведений делаю вывод, что попытка отравления Алексея Навального была произведена… за 1–3 часа до его отъезда в аэропорт путём нанесения/попадания ОВ на его кожу… с какого-то предмета личной гигиены».

Если принять эту версию за основу, получается, к отравлению Алексея Навального причастен кто-то из своих?