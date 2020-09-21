В РФ начались стратегические учения «Кавказ-2020»

21.09.2020, 4:00, Новости дня

На военных полигонах юга РФ начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек, сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны уточнили, что основные действия войск в рамках маневров пройдут на внутренних полигонах Южного военного округа Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, передает ТАСС.

В Минобороны добавили, что всего к учениям привлекается около 80 тыс. человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, соединения ПВО, ВМФ, а также Росгвардии и МЧС.

«При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тыс. 900 военнослужащих», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, РФ пригласила для участия в военных учениях «Кавказ-2020» шесть стран. Кроме того, ожидается, что в качестве наблюдателей будут представлены Азербайджан, Индонезия, Иран, Казахстан, Таджикистан и Шри-Ланка.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.