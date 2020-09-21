 

Пушков предсказал влияние «ляпов» Байдена на исход выборов в США

21.09.2020, 4:00, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал очередную оговорку кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, заявившего в Филадельфии о вероятной «гибели» 200 млн человек от коронавируса к концу речи.

«Выступая в Филадельфии, Байден критиковал Трампа за его реакцию на пандемию и заявил: «Вероятно, 200 млн человек умрут к моменту, когда я завершу мою речь». И такое с Байденом не впервые», – написал Пушков в своем Twitter, добавив, что частые «ляпы» Байдена могут дать преимущество президенту США Дональду Трампу на дебатах.

На оговорку Байдена обратил внимание также политолог и публицист Владимир Корнилов.

«Байден, выступая сейчас в Филадельфии, заявил, что 200 млн людей умрут от ковида к концу его речи. А русских троллей обвиняют в том, что они разгоняют по Сетям «фейк» о тяжелом ментальном состоянии Байдена. Зачем тут тролли?», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

Напомним, в августе Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, действующий президент США предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

Кроме того, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что, 77-летний Байден может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах.



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