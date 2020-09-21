Ученые объяснили, почему невозможно найти следы жизни на Марсе

21.09.2020, 3:55, Новости дня

Поиски следов жизни на Марсе могут оказаться безрезультатными. Но это вовсе не означает, что Красная планета всегда была необитаемой. Об этом сообщили ученые из Корнеллского университета (США).

По их мнению, следы присутствия каких-либо организмов моги быть уничтожены кислотой. Кислота и сейчас присутствует в атмосфере, а когда-то по Марсу могли протекать целые реки из различных кислот.

Разумеется, поиски следов жизни прекращать не стоит, считают ученые. Ведь не исключено, что органика сохранилась в глубине почвы или же на каком либо нетронутом агрессивными жидкостями участках. Однако необходимо понимать, что обнаружение следов живых организмов на Марсианской поверхности было бы большой удачей.