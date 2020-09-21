 

В Роскосмосе рассказали о пользе космических экспериментов

21.09.2020, 3:55, Новости дня

Как сообщили в Роскосмосе, многие высокотехнологические отрасли сегодня развиваются благодаря проведенным в космосе экспериментам. Например, еще два года назад на борту МКС проводились испытания биопринтера, который вскоре будет запущен в серийное производство для использования на земле.

При этом печатать бифштексы люди уже научились, хотя не так давно о чем-то таком можно было прочитать только в фантастических романах.

Теперь же при помощи биопринтеров можно будет создавать органы для трансплантации, говорят представители Роскосмоса. Данная технология уже была представлена на форуме «Армия-2020», где показали 3D-биопринтер «Орган.Авт». На нем можно создавать различные органические ткани, в том числе кости.



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