Рожайте от слесарей! – Личное мнение

21.09.2020, 3:45, Разное

Родив от 75-летнего Петросяна, Танечка Брухунова ответила тем, кто упрекнул её в меркантильном подходе к поиску спутника жизни.



Фото: TOPNews

Пожалуй, процитирую «молодуху Петросяна» (никем другим Танечка в глазах общественности пока не является):

Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?

Не думаю, что этим своим заявлением Танечка хотела оскорбить людей определённой профессии.

Её намерение было совершенно другим: прокричать всему миру, что мужчина, от которого она родила, пусть и стар, но деньжата у него водятся. Не слесарь, в общем: не на зарплате.

Одного Танечка не понимает: родить от слесаря-ровесника — это не позор, не клеймо на всю жизнь на репутации женщины.

Родить от деда — это «фу». Богатый ли дед, бедный — неважно: «фу» и всё тут. А Петросян — он ведь даже не дед, он пребывает в биологическом возрасте прапрадедушки.

Вряд ли Ваганыч доживёт до первой школьной линейки своего сына. А если и доживёт, то можете представить смущение 7-летнего пацана, отцу которого — 82 года?

Да, Танечка родила не от слесаря. Она родила от прапрадедушки и навсегда останется в глазах общественности молодухой, которая легла под старый жирный живот.

Баблишко, конечно, у неё какое-никакое будет водиться, но молодость свою она просрала, как, впрочем, и репутацию. И никакие очки, никакая псевдо-интеллигентность не помогут Танечке эту самую репутацию отмыть.

Девки, запомните: если вам — чуть за 30, то единственный мужик за 60, с которым не стыдно показаться в обществе, — это Путин. Во всех остальных случаях рожайте лучше от слесарей, чем от дедушек, пусть и богатых.

Согласны? Почему?