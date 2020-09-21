США приветствуют восстановление санкций ООН против Ирана

21.09.2020, 3:25, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, которую он назвал «ведущим государством-спонсором террора и антисемитизма».

В заявлении, распространенном в субботу, глава американской дипломатии пояснил, что санкции вводятся в соответствии с процедурой, прописанной в резолюции Совета Безопасности ООН 2231. 20 августа США уведомили председателя Совета Безопасности о существенных нарушениях Ираном своих обязательств в рамках соглашения по ядерной программе Тегерана, напомнил он. Это уведомление ввело в действие 30-дневный процесс, ведущий к восстановлению ранее прекращенных санкций ООН, которое вступило в силу 19 сентября в 20:00 по времени восточного побережья США.

«Это значит, что, начиная с сегодняшнего дня, все положения резолюций Совета Безопасности ООН 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929, которые были отменены резолюцией 2231, вновь вступили в силу», – заявил Помпео.

«США приняли эти решительные меры из-за того, что, в дополнение к невыполнению Ираном своих обязательств в соответствии с [соглашением по ядерной программе], Совет Безопасности ООН не продлил эмбарго на поставку оружия Ирану, которое действовало 13 лет», – продолжил госсекретарь.

«Бездействие Совета Безопасности проложило бы путь к тому, что Иран мог бы закупить любое обычное оружие 18 октября. К счастью для мира, США приняли решительные меры, чтобы не допустить этого. В соответствии с нашим правом в рамках резолюции СБ ООН 2231, мы инициировали процедуру восстановления практически всех ранее отмененных санкций ООН, включая оружейное эмбарго. В результате мир станет безопаснее», – заявил Помпео.

США рассчитывают, что все члены ООН будут в полной мере выполнять свои обязательства по реализации этих мер, подчеркнул Помпео. Он отметил, что, помимо оружейного эмбарго, они включают запрет на деятельность Ирана в сфере обогащения и переработки, запрет на испытания и разработку баллистических ракет, а также санкции за передачу Ирану ядерных и ракетных технологий.

«В случае если государство-член ООН не выполнит свои обязательства по реализации этих санкций, США готовы воспользоваться собственными внутренними полномочиями, чтобы это не осталось без последствий», – предупредил Помпео.

Выступая в воскресенье на канале Fox News, госсекретарь Помпео заявил, что без восстановления санкций ООН «через пару недель» стала бы возможна продажа оружия, включая танки и системы ПВО.

По словам Помпео, европейские страны в частном порядке заявляли, что они не хотят возобновления продаж оружия.

«Они составили письмо, в котором выразили большую озабоченность по поводу этих продаж оружия, но не ударили пальцем о палец. Они не проделали работу, которую нужно было проделать», – сказал он, выразив надежду, что европейские страны присоединятся к США.

«Они все еще связаны этим глупым ядерным соглашением, подписанным пять лет назад. Надеюсь, что они поймут, что если вы хотите… стать частью глобальной коалиции по снижению риска на Ближнем Востоке, то вы должны присоединиться к нам. Нам нужно это восстановление санкций», – заявил он.

«В Исламской Республике Иран установлен теократический режим, который хочет создавать нестабильность», – заявил Помпео в воскресенье, выступая в баптистской церкви в Престонвуде, штат Техас.

«Мы молимся за иранский народ, чтобы у них появилось правительство, которого они заслуживают, которое уважает достоинство жизни иранцев, – добавил он. – Мы молимся о том, чтобы эта страна достигла успехов… чтобы появился Ближний Восток, где было бы меньше рисков, где меньше гибли бы люди… и который был бы гораздо более стабильным местом».

Госсекретарь сообщил, что в ближайшие дни США объявят дополнительные меры по обеспечению режима санкций ООН и привлечению нарушителей к ответственности.

С позицией США не согласились Франция, Германия и Великобритания. В совместном заявлении министров иностранных дел этих трех стран говорится, что, поскольку США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана в 2018 году, их уведомление, направленное в Совет Безопасности в соответствии с резолюцией 2231, не имеет юридической силы.

«Из этого следует, что любые решения и действия, которые предпринимались бы на основе этой процедуры или ее возможного исхода, также не имеют юридической силы», – говорится в заявлении министров.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский написал в «Твиттере», что он направил письмо председателю Совета Безопасности, в котором заявлена позиция, что санкции ООН против Ирана восстановлены не были.

Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель также заявил в воскресенье, что США не являются участником соглашения по ядерной программе Ирана и поэтому «не могут инициировать процесс восстановления санкций в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231».