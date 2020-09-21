Сирийская оппозиция сообщила о самых мощных российских ударах после заключения перемирия

21.09.2020, 3:25, Новости дня

Сирийские оппозиционные источники сообщили, что российские истребители в воскресенье нанесли бомбовые удары по районам северо-запада Сирии, удерживаемым повстанцами. Речь идет о самых масштабных ударах, нанесенных после того, как в результате турецко-российского соглашения, заключенного почти полгода назад, основные боевые действия были прекращены.

По словам очевидцев, военные самолеты нанесли удары по западным окраинам Идлиба. Кроме того, они рассказали об интенсивных артобстрелах в горном районе Джабал Завия на юге Идлиба с близлежащих аванпостов сирийской армии. Сообщений о жертвах не поступало.

«Эти тридцать налетов, определенно, являются самыми тяжелыми ударами с момента заключения соглашения о прекращении огня», – заявил бывший представитель повстанцев Мохаммед Рашид, который занимается отслеживанием полетов самолетов. Его сеть охватывает российскую авиабазу в провинции Латакия на западе страны.

Другие отслеживающие центры сообщили, что российские самолеты «Сухой» нанесли удары по району Хорш и городу Араб-Саид к западу от Идлиба. Неопознанные беспилотники также нанесли удары по двум удерживаемым повстанцами городам на равнине Сахель-аль-Габ, к западу от провинции Хама.

Широкомасштабных воздушных бомбардировок не было с тех пор, как мартовское соглашение положило конец поддерживаемой Россией кампании бомбовых ударов, которая привела к тому, что более миллиона жителей приграничного с Турцией региона были вынуждены покинуть свои дома.

Каких-либо комментариев со стороны Москвы или сирийской армии пока не поступало.

Соглашение между президентами Турции и России также разрядило военную конфронтацию между двумя странами, после того как Анкара направила тысячи военнослужащих в Идлиб, чтобы удержать поддерживаемые Россией силы от новых наступлений.

Западные дипломаты, отслеживающие ситуацию в Сирии, говорят, что Москва оказала давление на Анкару в ходе последнего раунда переговоров в среду, требуя, чтобы она сократила ее широкое военное присутствие в Идлибе. По данным оппозиционных источников, контактирующих с турецкими военными, в Турции насчитывается более десяти тысяч военнослужащих, дислоцированных на десятках баз.

Очевидцы говорят, что за последние две недели наблюдался всплеск спорадических обстрелов турецких баз со стороны аванпостов сирийской армии. Повстанцы утверждают, что сирийская армия и поддерживающие ее ополченцы накапливают силы у линий фронта.