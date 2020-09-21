“Значительное достижение”: Индийские ученые разработали тест для распознавания генома коронавируса

21.09.2020, 3:15, Разное

Индийские исследователи смогли разработать новейший тест для идентификации коронавируса, способный распознавать детали его геномной последовательности. По словам исследователей, открытие стало возможным благодаря новейшим технологическим механизмам диагностики.

Как информировали представители профильного индийского министерства, тест Tata CRISPR, который создали специалисты Института геномики и интегративной биологии этой азиатской страны, уже получил разрешение соответствующих регулирующих органов, которых уполномочил генеральный контролер лекарственных средств Индии, на осуществление мероприятий по коммерческому запуску. Важной особенностью новейшего диагностического теста является использование белка Cas9 , который был специально адаптирован для эффективного распознавания SARS-CoV-2. В ходе разработки новинки использовалась инновационная технология редактирования генома для диагностики CRISPR. Авторами разработки задекларированы довольно высокие показатели чувствительности (96%) и специфичности (98%) тестирования.

Комментируя важность создания нового продукта, эксперты подчеркнули, что тест Tata CRISPR, обеспечивая показатель точности уже используемых в мире тестов ПЦР, обладает при этом более оперативным временем идентификации вируса, не нуждается в использовании дорогого оборудования для его производства, а также очень удобен в процессе использования. “Это знаменует собой значительное достижение для индийского научного сообщества, переходящего от НИОКР к высокоточному, масштабируемому и надежному тесту менее, чем за 100 дней”, – резюмировали в министерстве. Также сотрудники структуры отметили, что CRISPR является футуристической технологией, в перспективе пригодной для настройки выявления ряда других вредоносных микроорганизмов. Об этом сообщает “РИА Новости”.