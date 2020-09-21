Мнение: Миллион за ночь любви

21.09.2020, 3:05, Разное

Продолжаю цикл “самоуважение”, смотрите предыдущие 4 главы по соответствующему тэгу. Сегодня – почти без чернухи, дальше будет хуже.



Р.Редфорд и Д.Мур, “Непристойное предложение”

Старый американский фильм 1993 года «Непристойное предложение» (Indecent Proposal) сейчас, наверно, уже мало кто помнит – хотя в свое время он наделал шороху. Блестящий актерский состав (Вуди Харельсон, Роберт Редфорд, Деми Мур), прекрасные сборы по всему миру (в России картина тоже отлично расходилась на кассетах), плюс… полное неприятие кинематографического бомонда в самих США, в результате чего она получила «Золотую малину» аж в трех номинациях – за «худший фильм года» (!), худший сценарий (!!) и худшую мужскую роль второго плана. Неплохой урожай.

Чем же успешная картина так взбесила прогрессивную общественность в далеком 1993-м? Я здесь не собираюсь разбирать художественные достоинства ленты – тем паче, что я ее и смотрел-то последний раз примерно тогда же, в 90-е, вставив большую, подобную толстой книжке, кассету vhs в громоздкий, как тогда полагалось, видеомагнитофон JVC. Но до сих пор помню даже не сам фильм, а его сюжет и основную идею – так они меня, значит, поразили почти четверть века назад. Видимо, что-то в нем было очень созвучно эпохе, тем самым 90-м.

Фильм, насколько я помню, без драк, убийств и вообще без крови; можно даже сказать, что он «про любоффь». Мне он понадобился в качестве хорошего учебного примера для нашей темы «Самоуважение» – чтобы раскрыть еще один ее аспект. А то ведь по предыдущим главам («Советская честь», «Защиты подлеца» и пр.) могло сложиться впечатление, что разговор о самоуважении – это непременно про пытки, кровь и убийства. Это впечатление ложное – ведь человека ломают не только угрозами. Ломать можно нежно – соблазном. Итог все равно будет тот же – человек предает себя и становится подлецом, то есть – теряет самоуважение. Шуточный фильм «Непристойное предложение», где представлена явно почти фантастическая ситуация – это как раз своего рода мысленный эксперимент, как такая ломка может происходить.

Вообще «Непристойное предложение» – фильм, конечно, не о любви, а о сделке (очень по-американски). Только предмет сделки довольно необычный: покупается не автомобиль, не чизбургер и не недвижимость, а «ночь любви». Сюжет там очень простой: есть молодая пара, практически идеальная, Он и Она, американский «миддл-класс», меж ними полная любовь и взаимопонимание, но – как всегда, всё слава богу не бывает, «квартирный вопрос испортил их». Если точнее – быт заедает, денег не хватает, проценты по ипотеке капают. И тут на горизонте появляется щедрый миллиардер (Роберт Редфорд), который «западает» на красотку Деми Мур, но, как честный человек, не хочет ее просто соблазнять и наставлять ее мужу рога; поэтому он и предлагает сделку, причем, по сути, обоим: он им – миллион долларов кэшем, а красотка Деми дарит ему ночь любви на его роскошной яхте. Просто любовь (то есть секс), без насилия, с шампусиком, все как положено, «девушка будет довольна». Никакого подвоха.

Ну и вопрос – что выберут молодые яппи. Безусловная новизна истории – то, что в сделке предложено напрямую поучаствовать третьему лицу, то есть мужу. От его решения зависит, «да» или «нет». Миллиардер по фамилии Гейдж не готов участвовать в прелюбодеянии, если хотя бы один из супругов не согласен. Не знаю, что так взбесило организаторов «Золотой малины» – возможна сама эта ситуация с вопросом, поставленным ребром, показалась им СЛИШКОМ непристойной.

Или они посчитали грубой ошибкой кастинга (подбора актеров) то, что миллиардера сыграл неподражаемый Роберт Редфорд; выбор на роль действительно был смелый – если не ошибаюсь, Редфорд был тогда в зените славы и входил в полусотню «самых красивых людей мира» по всяким опросам. Держателям «малин» показалось неправдоподобным, что человек с миллиардом и внешностью Редфорда вздумал платить миллион баксов за ночь с молодой простушкой, когда он почти наверняка мог добиться благосклонности и так? Возможно.

Но нас тут не интересует кастинг – интересна сама ситуация. И тут наверняка у многих встанет вопрос – а при чем тут вообще самоуважение? Сделка есть сделка. Нет никакой ситуации нравственного выбора, есть обычная коммерция. «У нас товар, у вас купец». У молодых была масса совместных планов на жизнь, им мешало безденежье; почему бы не реализовать все мечты, просто потерпев одну ночку, к тому ж – в обществе совсем не противного и даже вполне обаятельного (хотя и не самого молодого и горячего) героя Редфорда? Тем более, что одному из участников сделки – мужу – собственно, и терпеть-то ничего не надо: его дело – просто посидеть спокойно у себя дома и дождаться утром утомленную жену, чтобы потом уже днем начать тратить честно заработанный миллион!

В чем проблема?

И вообще: разве можно сравнивать «моральные муки» мужа из фильма с реальными мучениями, к примеру, заключенных, которых пытают в «пресс-хате», выбивая из них показания на их друзей или подельников? Общее, однако, есть – если мы вспомним общее описание процесса «превращения в подлеца», то есть – человека без самоуважения. Там ведь нет прямого указания на боль или страх за свое физическое существование; там про то, что у человека разрушается – под внешним давлением – «образ себя»; а «Я» – это то, что я сделаю ВСЕГДА, как и то, что я не сделаю НИКОГДА. Ни под каким давлением.

Если взглянуть на ситуацию под таким углом – она перестает быть настолько благостной и шуточной. Молодую пару, естественно, никто не пытает, им никто не угрожает. Но они оба – и Он, и Она – по всей видимости, из хороших семей, с хорошим воспитанием; он, очевидно, всегда считал для себя невозможным быть сутенером, а уж тем более – сутенером для собственной горячо любимой жены, подкладывать ее по своей доброй воле в постель к одуревшему пожилому богачу за деньги; равно и она – возможно, она допускала для себя какой-нибудь романчик или просто легкий секс на стороне, как женщина современных взглядов; но она также никогда не думала, что будет предоставлять свое тело для секса за деньги, то есть – заниматься проституцией в самом прямом смысле слова.

Еще раз повторю уточнение из главы «Что такое подлец»: важно понимать, что «я этого никогда не сделаю» должно быть убеждением прежде всего внутренним, личностно значимым для данного конкретного лица, а не какой-то «общественной моралью». Безусловно, могут быть пары или отдельные индивиды, для которых секс на стороне – в любом случае дело житейское, и они бы в ситуации, описанной в фильме, просто, что называется, взяли бы деньги «не заморачиваясь» – да и забыли бы о «позоре» на следующий день, радуясь лишь тому, как они ловко «обули лоха».



Образцовая американская семья (В.Харельсон и Д.Мур, “Непристойное предложение”, 1993)

Но тогда и сама «сделка» была бы, очевидно, совсем неинтересна тому миллиардеру, которого играет Редфорд. По всей видимости, он специально искал и, возможно, подбирал именно такую семью, для которой «согласиться или не согласиться» было бы процессом мучительного выбора; семью по-американски добропорядочную, прочную, может быть, даже остаточно пуританскую, «строгих моральных устоев». Отсюда, кстати, прямо вытекает, что истинным предметом сделки является вовсе не секс… а что?

Ломка. Психологическое уничтожение. В публичных домах, даже современных, где-нибудь в Турции, Греции и прочих подобных местах, куда привозят простушек, отобрав у них деньги и паспорта, часто первичной обработкой «новеньких», принуждением к «работе», занимаются «старенькие» – например, держат за руки и за ноги; и занимаются этим с энтузиазмом! (об этом недавно в одном из постов напоминал Астеррот). Казалось бы – зачем это «старым», то есть уже «обломанным», прошедшим через все унижения? А именно за этим: еще раз увидеть и убедиться, что устоять не может никто, что ломаются все.

В фильме герои, изрядно помучившись над принятием решения, все же соглашаются. Ну все же очень выгодное предложение, как-то совсем глупо не согласиться. Миллион долларов! (в 90-х – огромные деньги). Решают воспринять это как совместное неожиданное испытание их чувств, решают поддержать друг друга, сплотиться, выйти из испытания еще более сплоченной, настоящей семьей. Он ее отпускает, она отправляется на яхту пить шампанское. Он остается – и, естественно, всю ночь чрезвычайно страдает и нервничает, представляя, «как она там».

Утром она приходит, вроде все неприятности позади, вознаграждение получено… но финал неожиданный. Молодая и уже БОГАТАЯ семья, из двух любящих супругов (один из которых к тому ж обогащен новым сексуальным опытом) внезапно… распадается. То есть – у героев все хорошо, но есть одно неприятное ощущение: им противно друг на друга смотреть.

Зрителю, однако, все более-менее понятно: дельце оба провернули без сомнения выгодное, но в итоге она не хочет жить с подлецом, а он – с проституткой. И, к большому сожалению обоих, проблема не решится даже разводом: беда в том, что в результате и каждый из них считает подлецом себя, то есть – потерял самоуважение. Добавлю – и самооценку, конечно же, тоже4 но самооценку, прибегнув к «защитам подлеца», оба вернуть еще смогут, а вот самоуважение – уже нет.

В чем и заключалась реальная цель сделки. И тут для нас наиболее интересной оказывается фигура миллиардера Гейджа, инициатора всего сюжета. Все-таки – а в чем была ЕГО мотивация, этого стареющего красавца? Что, это был просто классический штампованный типаж «скучающего богача», кочующий из одного дамского романа в другой? Не мог же он, в самом деле, тратить миллион из-за какого-то секса на одну ночь?

Фильм надо бы пересмотреть, но по моим смутным воспоминаниям Роберт Редфорд дает разгадку: его лощеный миллиардер, с изысканными манерами – тоже подлец. Очень ресурсный, но – подлец. И именно поэтому им владеет этот зуд – «почему я – подлец, а другие – нет?!» Подлец, при всех его защитах (а если точнее – благодаря всем своим защитам) – это человек, навсегда лишенный внутреннего душевного равновесия. Поэтому вечная цель подлеца сродни зуду наркомана – ему постоянно хочется ОПУСКАТЬ других людей, доказывать им (а на самом деле – себе) их ничтожность. Вид опускания, низости, унижения других подлеца слегка утешает… ненадолго.

«Подлецы любят честных людей; вы этого не знали?» – фраза из «Подростка» Достоевского, поразившая меня в 17 лет. Я не сразу смог врубиться в ее смысл… Ну как – любят? Не то что прям совсем «любят» – догадался я со временем; честный человек для подлеца – и постоянный укор, и постоянный соблазн. Любит ли худеющий толстяк сладкий торт? С одной стороны – очень; с другой – ненавидит и мечтает, чтобы их вообще никогда не существовало; с третьей – мечтает их съесть, почувствовать их вкус на своих зубах.

Вот таким «тортом» оказалась сладкая парочка «честных американцев» для героя фильма «Непристойное предложение». И да – он их «съел», а секс с героиней (пусть даже это и была на самом деле сама Деми Мур в самом соку) оказался на этом торте не более чем кремовой розочкой. Стало ли это для него успехом? Формально да, но, прибегая уже к терминологии американского классика психологии Бёрна, всякий такой «успех» для подлеца – очередная «черная карточка», которые он коллекционирует, чтобы набрать необходимое количество и «получить право» покончить жизнь самоубийством. Подлецом, в сущности, быть плохо – даже если ты при этом миллиардер. Толстяки, объевшись тортами, тоже ведь умирают – от ожирения…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ