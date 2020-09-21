 

Мнение: Настойчивое предложение

21.09.2020, 3:00, Разное

США фактически выдвинули ультиматум в адрес России, предложив ей заключить взамен закончившегося договора о сокращении стратегических наступательных вооружений меморандум, не требующий ратификации, который может стать основой для нового договора, но уже с участием Китая. Ультимативность заключается в сроках и отказе от любых предвариетльных условий. В случае неподписания такого меморандума после избрания Трампа предложения США станут жестче.

Дипломатическая хитрость заключается в том, что озвучивший предложение специальный посланник Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли вообще не рассматривает ситуацию, в которой Трамп не будет переизбран. И согласие России на срочное подписание подобного меморандума будет означать, что Кремль тоже согласен с такой перспективой. Что, конечно, будет рассматриваться американскими демократами крайне неодобрительно. Фактически Трамп втягивает кремлевских во внутренние конфликты в самих США – ранее подобные договоры обсуждались и с партией президента, и с его политическими соперниками. Неспешно и обстоятельно. Сегодня – нет. Трамп ставит условие – или сейчас, но относительно мягко, или потом – но на совсем других условиях.

При этом Биллингсли сообщил, что США вполне переживут, если Россия не ответит или ответит отказом. "Мы только начинаем перевооружение наших вооруженных сил в то время, когда Россия уже закончила его, а потому мы будем проводить свое перевооружение без оглядки на недействующий уже договор о сокращениях". Вполне прозрачный намек на то, что у России просто нет ресурса на гонку вооружений, а потому предложение США – это просто шикарный подарок, от которого отказываются только идиоты.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Мнение: О трёх признаках возвращения России в «лихие 1990-е»

07.09 / Мнение: Сербия выиграла от скандала со стулом

16.09 / “Какой я счастливый”: Топалов назвал Тодоренко лучшей женщиной

02.07 / Хакеры взломали один из аккаунтов МИД в Твиттере

14.07 / «Поцелуя не было»: Дубовицкая рассказала о романе с женатым Задорновым

08.09 / Милосердие – Личное мнение

30.07 / Журналист о задержании россиян в Белоруссии: Действия Лукашенко – “удар в нос” Путину

15.09 / В космосе на огромной скорости передвигается таинственный Х-образный объект

11.08 / Apple представит iPhone 12 без 5G в начале 2021 года

14.08 / Ксения Бородина вдохновила своим танцем героиню шоу «Перезагрузка»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска