Мнение: Настойчивое предложение

21.09.2020, 3:00, Разное

США фактически выдвинули ультиматум в адрес России, предложив ей заключить взамен закончившегося договора о сокращении стратегических наступательных вооружений меморандум, не требующий ратификации, который может стать основой для нового договора, но уже с участием Китая. Ультимативность заключается в сроках и отказе от любых предвариетльных условий. В случае неподписания такого меморандума после избрания Трампа предложения США станут жестче.

Дипломатическая хитрость заключается в том, что озвучивший предложение специальный посланник Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли вообще не рассматривает ситуацию, в которой Трамп не будет переизбран. И согласие России на срочное подписание подобного меморандума будет означать, что Кремль тоже согласен с такой перспективой. Что, конечно, будет рассматриваться американскими демократами крайне неодобрительно. Фактически Трамп втягивает кремлевских во внутренние конфликты в самих США – ранее подобные договоры обсуждались и с партией президента, и с его политическими соперниками. Неспешно и обстоятельно. Сегодня – нет. Трамп ставит условие – или сейчас, но относительно мягко, или потом – но на совсем других условиях.

При этом Биллингсли сообщил, что США вполне переживут, если Россия не ответит или ответит отказом. "Мы только начинаем перевооружение наших вооруженных сил в то время, когда Россия уже закончила его, а потому мы будем проводить свое перевооружение без оглядки на недействующий уже договор о сокращениях". Вполне прозрачный намек на то, что у России просто нет ресурса на гонку вооружений, а потому предложение США – это просто шикарный подарок, от которого отказываются только идиоты.