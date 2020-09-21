Мнение: Заумное: «Нескучное искусствознание: между шуткой и арт-детективом»

21.09.2020, 2:50, Разное

На днях я тут была на беседе в Музее современного искусства (видео обещали выложить). К этой дискуссии из музея прислали совершенно потрясающие вопросы. Не все они пошли в дело, но поскольку жалко, если такой труд пропадает, я с разрешения автора их выкладываю, поскольку в этих вопросах сформулировано специфически профессиональное мнение о том, что я делаю (и они сами по себе в чем-то являются уже и ответами и характеристикой моего творчество).

Вопросы для Софьи Багдасаровой

для дискуссии MMOMAхБОМБОРА

«Нескучное искусствознание: между шуткой и арт-детективом»

от Валерии Рыженковой – MA in Philosophy, аспирантка философского факультета МГУ, научный сотрудник образовательного отдела MMOMA

Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства

вопрос о стиле письма: данная книга представляет собой набор увлекательнейших сюжетов, созданных в различных формах и стилях, в том числе с активной стилизацией языка и использованием неологизмов популярного толка до включения гекзаметра для описания курьезных ситуаций. Это виртуозное владение языком позволяет создавать различные регистры понимания сюжетов.

Вместе с тем, это создает своего рода интеллектуальный лабиринт и придает тексту характер, поскольку за ним, вопреки тезису Ролана Барта о смерти автора, возникает персона автора – харизматичная и остроумная. Как Вы считаете, данный подход может быть продолжен в академических работах или же научный стиль постсоветского искусствознания не предполагает подобных жестов? Также замечу, что многим западным теоретикам искусства близко определенное включение story telling в свои исследования (например, у Артура Данто или Дональда Прециози)

вопрос об идеальном герое криминальной истории отечественного искусства – мы видим в книге различных героев – от незадачливого посетителя музея-заповедника «Павловск», устроившего себе «ночь в музее», переночевав во дворце «на предметах меблировки XIX века». А в «загнивающей Российской империи» накануне революции крестьянин, ранее ученик ювелира, совершает кражу в Успенском соборе Московского Кремля. На страницах книги мы встречаемся с теми «умельцами», кто совершают перелицовку – то есть визуальную адаптацию картины европейского среднего автора до стиля изображения «родного гения». Рецепт прост: удаляем ненужные детали, дорисовываем необходимые, ставим автограф и придумываем историю бытования произведения – «провенанс». В книге один из Куккуков (коих было много) во время торгов на легендарном «Сотбис» стал Шишкиным…

Если бы Вы могли выбрать идеального героя для криминальной истории российского искусства, то кто бы им был? Или если его (еще) нет, то каким стоило бы его выдумать?

вопрос о минимизации вреда шедеврам a-ka «вредные советы будущим идиотам, вандалам и ворам»: в книге разворачивается череда сюжетов и техник создания поддельных произведений или спекуляции с шедеврами. Эфемерность искусства отступает перед высокой стоимостью подобных работ и провоцирует возникновение новых подобных историй. Какие «вредные советы» для будущих идиотов, вандалов и воров возможно было бы дать, чтобы минимизировать вред, причиняемый системе искусства?

вопрос о живом/мертвом авторе: вопрос, который нельзя не задать в контексте беседы о современном искусстве в московском музее современного искусства – в книге можно узнать, что в контексте подобного рода спекуляций «хороший автор – это мертвый автор» ввиду того, что ныне живущий автор может развенчать свое авторство или включиться в процесс судебных споров.

Но все же, современные авторы, в том числе предлагаемые на арене отечественного арт-рынка и на первом аукционе Сотбис в постсоветское время, да и сегодня во время «Владей» или «Cosmoscow» и других ярмарок и галерейных торгов, также могут стоить больших денег (другой вопрос, что все относительно в этом мире). Есть ли такой(-ие) персонаж(-и) на отечественной арт-сцене, который, как кот Шредингера, и жив, и уже активно подделывается?

вопрос о статусе подделок искусства новых медиа: насколько возможно подделать инсталляцию, произведение цифрового искусства или перфоманс? Безусловно, живопись – один из самых дорогостоящих медиа на сегодняшний день (в том числе в историческом срезе), но можно ли прогнозировать сценарии развития этой сферы, чтобы минимизировать спекуляции в искусстве новых медиа и современных арт-практиках?

Омерзительное искусство. Юмор и хоррор шедевров живописи

вопрос о выборе темы книги: для обывателя классическое искусство и древнегреческая мифология неким загадочным образом соотнесена исключительно с образом «прекрасного» – статных героев и божеств, красота которых в соответствии с греческим принципом «калокагатии» равна их добродетелям, уму и нравственному совершенству. Но, как мы знаем из поэм Гесиода и Гомера, боги не были такими уж небожителями – о пороках, изменах, кровавых распрях сложена их история.

В своей книге Вы приводите эти сюжеты с рассмотрением визуального языка произведений Средних веков, эпохи Барокко и Ренессанса и Модерна. Сюжеты, которые Вы рассматриваете (о стиле их рассмотрения несколько позже) таковы: мужчины-трансвеститы, детоубийцы-людоеды, женская месть за измену и мужеубийство, плохие няни, зоофилия и фетишизм. Софья, как Вы решили избрать именно такие холодящие кровь сюжеты? И насколько в данном выборе Вас вдохновляла история уродства Умберто Эко и общая максима постмодернизма что нет ничего высокого и низкого в культуре?

вопрос о стиле языка: на мой взгляд, истории в книге рассказываются с использованием жаргонизмов, сленга и гипербол, адаптирующих сюжеты древнегреческих мифов к нравам и ситуациям сегодняшнего дня – сериальная канва, сленг, жаргонизмы и отсылки к Голливуду с использованием юмора для «остранения» кровавых сюжетов убийства (например, убийства Одиссеем 50 сватавшихся к его супруге Пенелопе женихов в его отсутствие после Троянской войны) или поедания живыми своих детей Кроносом и другими персонажами . В сюжетах о трансвестизме упоминаются такие вещи как «угги», а для иллюстрации убийства Эдипа его отца ситуация столкновения на дороге описывается с упоминанием нравов в духе 90-х о правилах езды.

Эти сравнения вводятся Вами для того, чтобы подчеркнуть вневременной характер рассматриваемых сюжетов? Или этот сленг и использование образов массовой культуры также позволяют читателю «проникнуться» духом истории?

вопрос о хейтерах: книга, предмет которой принадлежит кровавым и мрачным страницам человеческой истории, которые одновременно служат и предметом интереса (так, ведь насколько успешно они используются как в массовом кино, так и в комиксах, видеоиграх), апеллирует к визуальному языку и неугасающему интересу художников к этим сюжетам в живописи разных эпох. Любопытно, что изучив отзывы о данной книге – например, на портале Озон.ру, где можно заказать её в бумажном варианте, я увидела много критических замечаний о «шокирующих сюжетах» и «неподобающем стиле описания».

Соотвественно, как Вы реагируете на негативные отзывы о Ваших книгах? Вашу позицию о ведении дискуссии в блоге я понимаю и разделяю, в данном случае вопрос именно о негативных отзывах на данную книгу среди тех, кто ВНЕЗАПНО понял, что оказывается на некоторых-то шедеврах изображены убийства, изнасилования (в том числе, инцестуозного характера), трансвестизм и другие вещи, хорошо известные древним, но для некоторых с нами современников удивительные. Как трактовать такого рода «удивление»?

вопрос о культурных кодах: продолжая апологию (т.е. защиту) автора от моралистов сегодняшнего дня в духе академического знания, хочется заметить, что дискурс постмодернизма и метамодернизма уравнивает высокое и низкое в культуре. Вместе с тем, такое направление как социальный конструктивизм и вовсе трактует культуру и мораль как конструкцию, которая принимается по соглашению обществом.

Как Вы считаете, может ли быть впоследствии, скажем через 100 лет, Ваша книга трактована как памятник культурных норм современности, наподобие как «Даунхаус» в 90-е и произведения Мамлеева и Пелевина, только в контексте новой ветви академических исследований? И могут ли эти исследования стать полноценными studies в постсоветском университете, показав всю мощь дискурса, который по словам из одного негативного отзыва – книга как будто бы для «неграмотных подростков из рабочих кварталов» (с чем лично я не согласна), в будущем сможет оказаться документом эпохи?