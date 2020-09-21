 

Резников о миротворцах для Донбасса: Вопрос отложен, это “на столе”

21.09.2020, 2:40, Новости дня

Вопрос введения на Донбасс международных миротворцев еще не снят. Об этом 20 сентября в эфире телеканала “Прямий” заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Мне кажется, что он (вопрос. – “ГОРДОН”) отложен, потому что его обсуждали в свое время, в том числе наши дипломаты и на уровне Совета Безопасности ООН… Мне кажется, что это еще “на столе”, – сказал он.

Вице-премьер отметил, что была дискуссия о характере миротворческой миссии (“настройка мира” или “поддержка мира”) и где именно миротворцы должны находится: на всей оккупированной территории, на линии разграничения или на украинско-российской границе.

“Был спор двух позиций. Конечно, украинская сторона пыталась максимально получить, российская – минимально, и где-то посередине теоретически могли сойтись. Но что-то не помогло”, – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что помощь Украине все равно нужна, потому что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине не всегда справляется.

“Им не хватает мощности, какую могли бы иметь представители миротворческой миссии ООН”, – заявил Резников.

Он рассказал, что вопрос о введении миротворцев ООН нужно обсуждать на уровне лидеров стран.

В случае положительного решения в Украину направят оценочную миссию ООН, после которой решение примет Совет Безопасности ООН.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

В июле 2020 года Резников говорил, что изучается вопрос размещения на Донбассе миротворцев ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

30.08 / Черногорские власти скрыли рекордную явку на выборы

08.09 / Сын обвиняемого в терроризме генерала СК сбежал в ОАЭ

04.08 / Адвокат рассказала о поведении супруги рэпера Картрайта после его смерти

19.09 / В центре Гамалеи рассказали о своеобразии коронавируса в России

19.07 / Турция передумала возобновлять авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

24.06 / Клуб автоколлекционеров в Калифорнии провел акцию в честь годовщины Победы

25.06 / Шкарлет стал и. о. министра образования Украины

10.07 / В МВФ объяснили, почему выступают против ограничения зарплат украинских чиновников

15.08 / Ефремова выписали из больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска