 

Жадан и Чупахин провели концерт для детей с аутизмом

21.09.2020, 2:40, Новости дня

20 сентября в Киеве на НСК “Олимпийский” более 40 детей с аутизмом приняли участие в благотворительном музыкальном мероприятии украинского мультимедийного композитора Фимы Чупахина, который живет и работает в Нью-Йорке, и поэта Сергея Жадана. Об этом изданию “ГОРДОН” рассказали организаторы.

Все карантинные мероприятия были выдержаны; дети были в восторге от общения с мировой знаменитостью Чупахиным, танцевали, играли, сами творили музыку, прокомментировали устроители концерта.

“Сегодня мы пытались сделать не просто концерт, а настоящий детский музыкальный праздник с интерактивными музыкальными играми и специально разработанными педагогами музыкальными воркшопами”, — отметил соорганизатор мероприятия Роман Жорин.

Концерт состоялся в рамках всеукраинского проекта Kids Autism Games. Его участниками являются дети, доказывающее свое равенство: они умеют бегать марафоны, готовить пищу, рисовать, творить и многое другое, говорится в пресс-релизе акции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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