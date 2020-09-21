 

Тимошенко, возможно, вывела из Украины $16,5 млн через Латвию

21.09.2020, 2:40, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко могла выводить крупные суммы денег из страны через Латвию. Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном 20 сентября на латвийском сайте Re:Baltica.

Издание является частью журналистского консорциума, получившего доступ к утечкам секретных банковских отчетов из The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – бюро министерства финансов США, которое собирает сведения о подозрительных финансовых транзакциях по всему миру.

В 2016 году неназванный банк сообщил FinCEN о нескольких офшорных компаниях, которые, согласно публикациям на сайте sokrytoe.org (сейчас не работающем), могли иметь отношение к Тимошенко и переводам крупных сумм в Канаду. Две из указанных банком компаний – Ringatta Project Ltd. и Woodmark Sales Inc. – открыли счета в латвийском “ПриватБанке”. В период с марта по декабрь 2014 года, то есть вскоре после выхода Тимошенко на свободу в Украине, на эти счета были отправлены и получены переводы на сумму почти $16,5 млн.

При поиске информации об этих компаниях оказалось, что в реальности они никогда не существовали, пишет издание. Обе зарегистрированы в Белизе, но никакой деятельности не ведут. На запрос Re:Baltica о связи Юлии Тимошенко с Ringatta Project Ltd. и Woodmark Sales Inc. в пресс-службе партии “Батьківщина” не ответили.

В расследовании также говорится, что услугами латвийских банков при отмывании средств, вероятно, пользовались экс-президент Украины Виктор Янукович, близкие к нему предприниматель Сергей Курченко и политтехнолог Пол Манафорт, крупный бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Более 2500 банковских отчетов о подозрительной деятельности, которые направлялись властям США с 2000-го по 2017 год, были слиты изданию Buzzfeed News. Оно поделилось ими с журналистами-расследователями по всему миру. 20 сентября 2020 года СМИ начали публикацию материалов, основанных на утечке из FinCEN.

С 2011 года Тимошенко находилась под стражей в Харькове. Ее осудили за якобы имевшее место превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году. В феврале 2014 года после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича она была освобождена по решению Верховной Рады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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