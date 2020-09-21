CNN – американские власти перехватили письмо с ядом — адресованное Трампу

21.09.2020, 2:25, Новости дня

Американские правоохранительные органы перехватили письмо с рицином, адресованное президенту США Дональду Трампу, пишет CNN. Как отмечает канал, хотя на данный момент общественной безопасности ничего не угрожает, власти США подозревают, что опасную посылку в Белый дом отправили из Канады.



Reuters

Американские правоохранительные органы перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу, в которой находился яд рицин, пишет CNN со ссылкой на двух чиновников.

Наличие рицина в посылке было подтверждено с помощью двукратного теста. При этом вся почта, которая предназначена для Белого дома, проходит сортировку и досмотр в месте за пределами президентской резиденции. По словам одного сотрудника правоохранительных органов, следователи не исключают, что рицин приехал к Трампу из Канады.

«Мы в курсе тревожных сообщений о посылках с рицином, которые должны были попасть на американские правительственные объекты федерального значения. Канадские правоохранительные органы тесно сотрудничают со своими американскими коллегами. Поскольку речь идёт о незаконченном расследовании, мы не можем предоставить на этот счёт дополнительных комментариев», — сказала по этому поводу представитель министра общественной безопасности Канады Мэри-Лиз Пауэр. Расследованием инцидента занимаются также ФБР и Секретная служба США.

При этом власти США также ведут расследование по делу аналогичных посылок, отправленных по нескольким адресам в Техасе, так как они могут иметь отношение к тому же адресанту из Канады, отмечает канал со ссылкой на свои источники.

Рицин — это чрезвычайно токсичное соединение, которое получается из касторовых бобов. Данное вещество известно в том числе и тем, что им пользовались террористы. Рицин может иметь вид порошка, гранул, аэрозоля или кислоты. При попадании внутрь организма он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение. Затем у человека отказывает печень, селезёнка и почки, а также происходит коллапс системы кровообращения, что приводит к смерти.

«ФБР и наши партнёры из Секретной службы США и Инспекции почтового обслуживания расследуют дело о подозрительном письме, которое поступило в правительственное почтовое отделение. На данный момент, по имеющимся данным, общественной безопасности ничего не угрожает», — заявил по этому поводу оперативный штаб ФБР в Вашингтоне.