Число задержанных на акциях оппозиции в Белоруссии превысило 230

21.09.2020, 1:45, Новости дня

Белорусские правозащитники сообщили о задержании 234 участников акций протеста в Минске и других городах республики.

По данным правозащитного центра «Весна», на марше оппозиции в Минске в воскресенье были задержаны 165 человек, в том числе Олег Моисеев – доверенное лицо экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. В регионах Белоруссии задержаны 69 человек. По сообщению «Весны», демонстрации прошли в Бобруйске, Бресте, Гомеле, Городище, Гродно, Волковыске (Гродненской области), Дзержинске, Могилеве, Мозыре, Солигорске, передает ТАСС.

Также, по данным центра «Весна», в воскресенье в Могилеве были задержаны два журналиста – Алина Скребунова и Александр Сидоревский. В настоящий момент оба они освобождены. По данным правозащитников, Скребунова и Сидоревский являются сотрудниками вещающего на Белоруссию с территории Польши телеканала «Белсат». В столице Белоруссии задержали журналиста Дениса Борща. Кроме того, «Весна» информирует о задержанном в Минске гражданине России.

Ранее белорусские правозащитники сообщали о задержании на протестных акциях в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве в воскресенье по 20 человек. Среди задержанных оказался член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который был доверенным лицом Тихановской на президентских выборах.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста. МВД Белоруссии заранее стянуло в район Дворца Независимости республики военную технику. В Бресте сотрудники милиции применили против участников протестов слезоточивый газ.

МВД Белоруссии не публиковало данных о числе задержанных.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.