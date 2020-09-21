Предполагаемый отправитель яда Трампу задержан на границе США

21.09.2020, 1:45, Новости дня

Предполагаемый отправитель письма с сильнодействующим ядом рицин в адрес президента США Дональда Трампа задержан при попытке въехать в Соединенные Штаты из Канады, сообщила телекомпания NBC.

По данным источника телекомпании в американских органах правопорядка, задержание провели сотрудники Таможенно-пограничной службы США (при министерстве национальной безопасности страны), передает ТАСС.

В минувшую субботу американские СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов США перехватили адресованное Трампу письмо из Канады с ядом рицин.

Напомним, в 2018 году сотрудники почтового отделения Пентагона обнаружили в двух пришедших в ведомство посылках рицин. Пакеты со следами рицина были также направлены в Белый дом. Бывший американский военный Клайд Аллэн Третий признался, что отправил письма с ядом не только в Белый дом и Пентагон, но и президенту РФ Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй.

В 2014 году американец, признанный виновным в отправке писем с рицином на имя президента США Барака Обамы, был приговорен к 25 годам тюрьмы.