Листья на деревьях могут стать индикаторами чистоты воздуха

21.09.2020, 1:40, Новости дня

Листья отлично улавливают частицы, которые попадают в окружающую среду вместе с выхлопными газами автомобилей. Об этом напомнили специалисты из американского университете штата Юта.

Раз уж листва вбирает в себя все вредные примеси, ее можно использовать для изучения степени загрязнения воздуха в разных местах, считают эксперты.

Многие частицы содержат железо, а значит, обладают магнитными функциями. Таким образом, его можно не только обнаружить, но и измерить при помощи обычных приборов. Теперь достаточно собирать листья на деревьях, растущих у разных перекрестком и в разных районах города, и мы получаем полную картину загрязненности воздуха. Расставлять всюду дорогое оборудование вовсе не обязательно.