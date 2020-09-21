Трамп намерен номинировать женщину на вакантное место в Верховном суде

21.09.2020, 1:10, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден подверг критике план президента Дональда Трампа заполнить вакансию в Верховном суде до президентских выборов, назвав его «применением грубой политической силы».

Реализация намерений Трампа создаст консервативное большинство в 6 голосов в 9-местном Верховном суде.

«Необходимо услышать избирателей нашей страны, – заявил Байден, выступая в Филадельфии. – Именно они, как определено в Конституции, должны решить, у кого должны быть полномочия произвести это назначение. Проталкивание этой номинации в Сенате – это просто применение грубой политической силы».

Байден заявил, что если он победит на выборах 3 ноября, то он должен получить возможность выдвинуть кандидатуру судьи.

Вакансия в Верховном суде образовалась после смерти в пятницу судьи Рут Бедер Гинзбург, которая считалась лидером либерального крыла в высшей судебной инстанции.

Трамп заявил в субботу, что он предложит кандидатуру нового судьи в ближайшие дни и назвал возможных претендентов – федеральных окружных судей Эми Кони Баррет и Барбару Лагоа.

«Я выдвину кандидата на следующей неделе. Это будет женщина, – сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине. – Думаю, это должна быть женщина, потому что, на самом деле мне больше нравятся женщины, чем мужчины».

План Трампа быстро заполнить вакансию вызвал немедленную критику со стороны демократов, которые отметили, что в 2016 году лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заблокировал голосование по выдвиженцу демократов, заявив, что в год выборов такое голосование неуместно.

Несогласие с планом Трампа также выразила уже второй республиканец в Сенате – Лайза Мурковски из Аляски.

«Я не поддерживала рассмотрение номинации за восемь месяцев до выборов 2016 года для заполнения вакансии в связи со смертью судьи [Антонина] Скалиа, – заявила Мурковски. – Сейчас мы еще ближе к выборам 2020 года, до которых осталось меньше двух месяцев, и я считаю, что должны применяться те же стандарты».

В 2016 году тогда еще кандидат в президенты Трамп также заявлял, что с выдвижением кандидатуры следует подождать до приведения к присяге нового президента.

«Думаю, что следующий президент должен выбрать кандидата, и им не следует давать ход делу, и я вполне согласен с тем, что говорят республиканцы», – заявлял Трамп CNN в марте 2016 года.

Два сенатора-республиканца заявили в воскресенье, что они поддержат одобрение предложенной Трампом кандидатуры до выборов.

«Мы намерены заняться этим безотлагательно», – сказал республиканский сенатор Том Коттон, выступая на канале Fox News.

Сенатор Тед Круз указал, что утверждение девятого судьи Верховного суда до выборов крайне необходимо, чтобы избежать ситуации, когда голоса в суде разделятся пополам (4 «за» и 4 «против») при рассмотрении вопросов, связанных с выборами, которые могут возникнуть в случае спорного голосования.

По его словам, существует «серьезная возможность конституционного кризиса» в случае очень маленького перевеса голосов, наподобие ситуации, возникшей в 2000 году, когда решение суда привело к тому, что республиканец Джордж Буш-младший объявил о победе над демократом Альбертом Гором при остановке пересчета голосов во Флориде.

«Народ выбирает президента, а президент выбирает судью. Вот как это работает», – заявила сенатор-демократ Эми Клобушар, выступая в программе «Встреча с прессой».

«Они создали этот новый прецедент в 2016 году и теперь должны выполнить то, о чем они говорили», – добавила она.

Выступая в той же программе, республиканский сенатор Джон Баррассо отверг жалобы демократов по поводу процесса номинации.

«Скажем честно, если бы все было наоборот, у демократов был бы Белый дом и Сенат, они бы сейчас пытались утвердить еще одного члена Верховного суда», – сказал он.