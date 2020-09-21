 

Эксперты назвали три кроссовера с самой лучшей шумоизоляцией

21.09.2020, 1:00, Разное

Эксперты автомобильного рынка назвали три кроссовера с самой лучшей заводской шумоизоляцией. В списке оказались как транспортные средства среднего ценового сегмента, так и представители премиум-класса.
Открывает рейтинг Honda Pilot, являющаяся самым большим кроссовером японского производителя. В автомобиле имеется неплохое пассивное шумоподавление за счёт качественных материалов, а также система активной шумоизоляции. Она позволяет снизить уровень неприятных шумов извне во время движения транспортного средства по дорогам общего пользования.

Изображение взято с: Wikimedia Commons
Вторым в рейтинге следует KIA Sorento Prime. Этот полноразмерный кроссовер при стоимости меньше 2 млн рублей способен составить конкуренцию автомобилям люкс-сегмента. Инженеры на заводе позаботились о всех зонах, которые могут шуметь во время движения, а активная система в салоне позволяет избавиться от самых неприятных звуков за пределами машины. Благодаря этому уровень комфорта заметно выше, чем у конкурентов.

Изображение взято с: Wikimedia Commons
Замыкает тройку лидеров BMW X4. Этот люксовый автомобиль полностью оправдывает свою принадлежность к этому классу не только наличием различных систем помощи водителю, но и хорошей заводской шумоизоляцией. На заводе внимательно подошли к самым шумным местам в автомобиле и дополнительно оснастили их специальным материалом, который имеется и в салоне. Таким образом во время размеренной езды с закрытыми окнами внешние звуки практически не проникают в салон.



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