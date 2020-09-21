“Спорим о вине”: Солистка Little Big в обнаженном виде пофилософствовала о винных предпочтениях

21.09.2020, 1:00, Разное

Популярная певица Софья Таюрская, являющаяся солисткой группы Little Big, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором позирует в ванной комнате в обнаженном виде. Публикацию знаменитость сопроводила откровениями о своих предпочтениях в изысканных винах.

Примечательно, что всего несколькими днями ранее исполнительница посетовала в своих Stories на то, что ей катастрофически не удается снять привлекательную фотосессию, позируя без одежды в наполненной водой ванне. Однако, похоже, своей цели красавица все же достигла, поскольку свой свежий снимок в микроблоге был представлен ей именно в таком желанном ракурсе. В кадре взору зрителя открывается полностью обнаженная Софья Таюрская, сидящая в упомянутом атрибуте ванной комнаты в окружении мыльной пены и читающая Винный каталог. К слову, на передней быльце ванны располагается огромный бокал, до половины наполненный хмельным напитком. Фото было сопровождено певицей откровениями о том, что она нередко обсуждает с подругами нюансы вкусовых качеств вин разных сортов. По её мнению, наиболее вкусным является Рислинг, и именно такое “лакомство” красотка нашла для себя в просматриваемом печатном издании. По сути, пост стал некоей рекламой брошюры, поскольку аннотацию Таюрская завершила слоганом: “Винный каталог поможет вам идеально провести вечер”.

Публикация знаменитости была сопровождена неоднозначными отзывами подписчиков. Так, если одна часть посетителей микроблога порадовались за звезду за достигнутый ей успех в фотографировании себя в ванной, то другая – выразили обеспокоенность тем, что певица продемонстрировала свою предрасположенность к употреблению алкоголя. Впрочем, большинство поклонников предпочли традиционно похвалить красоту и позитивное настроение любимицы. Пост набрал более 35 тысяч “лайков” от подписчиков.