 

В WatsApp добавят функцию одновременного подключения нескольких устройств

21.09.2020, 1:00, Разное

В популярный мессенджер WatsApp добавят новую функцию одновременного подключения нескольких устройств к одной учётной записи. Нововведение уже находится на финальной стадии разработки и скоро должен начаться его бета-тест.
Ещё с момента запуска WatsApp в 2009 году многие пользователи просили разработчиков добавить возможность подключения нескольких устройств к одной учётной записи. Несмотря на это, до сих пор приложение не обзавелось подобным функционалом и даже версия для компьютера лишь повторяет работу мессенджера на смартфоне/планшете. С выходом обновления одна учётная запись сможет не просто подключать до четырёх устройств, но и передавать им право на полноценное использование дополнения.

Когда именно следует ожидать важное обновление WatsApp, пока не сообщается. Разработчики планируют сначала запустить открытое бета-тестирование нового функционала, а после уже сделать полномасштабное обновление. Оно ожидается сразу на операционных системах Android и iOS.



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