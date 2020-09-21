Алкоголь при ЗППП: хоть чуть-чуть можно?

21.09.2020, 0:55, Разное

Напоминание для тех, кто не болел ЗППП

Несомненно, заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) вызываются микробами, а не алкоголем. Но связь между выпивкой и риском «подцепить» такую болезнь хорошо известна, она подтверждена множеством исследований. Ограничить или исключить выпивку перед сексом и во время него – одна из официальных рекомендаций по профилактике половых инфекций.

Выпившему человеку чаще приходит мысль «А, можно!» Алкоголь связан с различными видами рискованного сексуального поведения, включая отсутствие предохранения, большое количество половых партнеров и другие опасные сексуальные практики. Среди пациентов венерологических клиник ученые обнаруживали большой процент злоупотребляющих алкоголем.

Я уже заболел. Что будет, если я выпью?

Пить в таких случаях не следует. Возможно, алкоголь не приведет к непоправимым последствиям для здоровья, но поводов воздерживаться от него предостаточно.

Вечное «алкоголь и антибиотики»

Для лечения ЗППП назначают антибактериальные препараты. Их взаимодействие с алкоголем представляет наибольшую опасность. Приведем самый характерный пример.

Метронидазол и тинидазол врачи назначают при различных ЗППП. Структурно эти вещества похожи на дисульфирам – предшественника препаратов, которые используются для «подшивания» при лечении алкоголизма. Таким образом, мешая эти препараты с выпивкой, можно почувствовать то, что ощущает сорвавшийся «подшитый» алкоголик. В организме образуются вещества, которые вызывают интоксикацию.

Ее основные симптомы:

– прилив крови к коже, сильное чувство жара;

– падение артериального давления;

– ускорение сердечного ритма.

Возможно, эти симптомы не выглядят уважительной причиной, чтобы не пить. Однако тысячи «подшитых» людей пытаются не связываться с ними. После завершения лечения метранидазолом, от алкоголя следует воздерживаться не менее одних суток, после тинидазола – трое суток.

Цефтриаксон (применяется при гонорее) относится к другой группе антибиотиков, но и при его приеме с алкоголем может встречаться аналогичная реакция.

Можно хоть рюмочку сухого?

Есть ли «безопасная» доза алкоголя при приеме таких антибиотиков? Мы не можем ее назвать и не рекомендуем читателям искать ее методом проб и ошибок, чреватых, например, поворным лечнием препаратов, имеющих побочные эффекты для организма.

Но ведь не при всех антибиотиках противопоказан алкоголь!

Да, но не при всех. Например, в инструкции широко применяемого при ЗППП азитромицина нет указаний, что его нельзя запить водкой. Однако мнение, что любые антибиотики нельзя употреблять с алкоголем имеет смысл.

Токсиколог Алексей Водовозов в своей статье поднимал вопрос, можно ли выпивать с антибиотиками, за которыми не числится специфических взаимодействий с алкоголем. Существует возможность, что алкоголь может «перегрузить» печень, вследствие чего антибиотики будут медленнее выводиться из организма. В этом случае могут резко проявиться их побочные эффекты.

А если я еще не начал лечиться?

Алкоголь не рекомендуют при ЗППП и других инфекциях мочевыводящих путей не только из-за лекарственных взаимодействий. Во время болезни мочевой пузырь и мочеиспускательный канал обычно воспалены, это сопровождается неприятными ощущениями, болью при походе в туалет. Раздражающее, мочегонное и обезвоживающее действия алкоголя могут усилить страдания и замедлить выздоровление.

А если мне нужна т.н. провокационная проба?

Провокационные пробы применялись в нашей стране десятки лет назад, и уже тогда были устаревшими (впрочем, похоже, их использование не ушло полностью). Их проводили, чтобы выгнать возбудителей гонореи из скрытых очагов, и наконец обнаружить при бактериологическом обследовании. Для этого применяли разные химические и механические раздражители. Возможно, кто-то предлагал использовать с этой целью и алкоголь. На такие предложения лучше отвечать поиском нового лечащего врача.

Резюмируем

Алкоголь лучше избегать перед сексуальными контактами, а также во время лечения ЗППП и до непосредственного старта лечебного курса, если уже известно о болезни. Употребление даже небольшого количества может свести на нет лечение или вызвать рискованные побочные эффекты. Также это чревато новыми сексуальными “приключениями”, во время которых под новый “удар” вы поставите не только себя, но и своего партнера, осложнив жизнь другому человеку.