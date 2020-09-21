Мнение: Каратели

21.09.2020, 0:40, Разное

В Беларуси продолжаются мирные протесты.

В Бресте силовики распылили слезоточивый газ против участников протеста.

Смотрю на эту видеозапись и не вижу ни единого основания для применения спецсредств. Протестующие не громят витрины магазинов, не переворачивают и не поджигают автомобили, не нападают на силовиков…

А что я вижу? Вижу, что белорусская милиция ведет себя как отряд карателей… Который упивается своей безнаказанностью…

Может, это генетическое? Может, это внуки полицаев, которые в годы Великой Отечественной расправлялись с мирными жителями оккупированной Беларусской ССР?

Фотография отсюда