 

Мнение: Каратели

21.09.2020, 0:40, Разное

В Беларуси продолжаются мирные протесты.

В Бресте силовики распылили слезоточивый газ против участников протеста.

Смотрю на эту видеозапись и не вижу ни единого основания для применения спецсредств. Протестующие не громят витрины магазинов, не переворачивают и не поджигают автомобили, не нападают на силовиков…

А что я вижу? Вижу, что  белорусская милиция ведет себя как отряд карателей…  Который упивается своей безнаказанностью…

Может, это генетическое? Может, это внуки полицаев, которые в годы Великой Отечественной  расправлялись с мирными жителями оккупированной Беларусской ССР?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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