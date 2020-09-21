Мнение: Каратели
21.09.2020, 0:40, Разное
В Беларуси продолжаются мирные протесты.
В Бресте силовики распылили слезоточивый газ против участников протеста.
Смотрю на эту видеозапись и не вижу ни единого основания для применения спецсредств. Протестующие не громят витрины магазинов, не переворачивают и не поджигают автомобили, не нападают на силовиков…
А что я вижу? Вижу, что белорусская милиция ведет себя как отряд карателей… Который упивается своей безнаказанностью…
Может, это генетическое? Может, это внуки полицаев, которые в годы Великой Отечественной расправлялись с мирными жителями оккупированной Беларусской ССР?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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