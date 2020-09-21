Политсилы, подписавшие Минские соглашения так, что приходится “разгребать”, присвоили себе роль великих патриотов Украины – Кравчук

21.09.2020, 0:25, Новости дня

В Украине патриотами себя позиционируют политические силы, которые подписали невыгодные Минские соглашения. Такое мнение глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 20 сентября.

“Сегодня в Украине такая ситуация, что некоторые политические силы, которые только что подписывали эти Минские соглашения и подписали их так, что мы их не можем выполнить, и натворили там такого, что еще разгребать придется очень и очень долго и много, сейчас превратились в учителей, что они единственные патриоты, рвут на себе рубашку, все остальные враги, присвоили себе роль великих патриотов Украины, присвоили, приватизировали и везде говорят: “Мы это сделаем, дайте нам еще раз власть”, – сказал он.

Глава украинской делегации в ТКГ привел в качестве примера Киев.

“Посмотрите на Киев, на всех улицах уже портреты, “надо взять власть”, “мы превратим Киев в европейскую столицу” и так далее. Ну а чего вы не делали пять лет назад это. Кто вам мешал? Теперь уже научились, тогда не умели. Я им задаю такой вопрос, они говорят: “Так Россия мешала”. Можно подумать, что она сегодня не мешает, она где-то, что, испарилась в небо, ее нет? То есть люди говорят – стыдно это даже слушать”, – отметил Кравчук.

По его словам, это уже не политика, а разговоры на кухне.

“Я такой политики не воспринимаю. Не сделал – надо сказать, что я этого не сделал, потому что не мог сделать, или не хватило чего-то, или не смог, скажи и не допускай больше ошибок”, – объяснил Кравчук.

Ранее он заявлял, что на переговорах в Минске президент России Владимир Путин “переиграл” Украину.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.

С украинской стороны документ согласовал пятый президент страны, сегодня народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко.